  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

مراسم جشن ولادت امام محمد باقر (ع) در تهران برگزار می‌شود

مراسم جشن ولادت حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام با قرائت ذکر توسل، سخنرانی و مدیحه‌سرایی، در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن ولادت حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام با قرائت ذکر توسل، سخنرانی و مدیحه‌سرایی، در تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم مهدی سماواتی به قرائت ذکر توسل خواهد پرداخت و حجت‌الاسلام مصطفی کرمی به‌عنوان سخنران حضور دارد. همچنین علی‌اکبر زادفرج مداحی این مراسم را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، این مراسم روز دوشنبه یکم دی‌ماه ۱۴۰۴، رأس ساعت ۶:۴۵ صبح در حسینیه آیت‌الله حق‌شناس (ره) واقع در میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام برگزار می‌شود.

شرکت در این مراسم برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

فاطمه علی آبادی

