جباری: تامین اعتبار برای حفاظت از محوطه تاریخی کنزق سرعین ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سرعین که با حضور استاندار اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان سرعین با ظرفیتهای منحصر به فرد در حوزه گردشگری یکی از مقاصد اصلی سفر در سطح کشور است و توسعه زیرساختها در کنار افزایش کیفیت خدمات از برنامههای اصلی برای آمادگی این شهرستان برای فصل گردشگری پیش رو است.
وی افزود: محوطه تاریخی غارهای دستکند کنزق یکی از مهمترین جاذبههای مکمل برای شهر توریستی سرعین است که ساماندهی و حفاظت از این محوطه تاریخی نیازمند تأمین اعتبار و توجه استانی و ملی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل تاکید کرد: تأمین آب و برق برای تأسیسات گردشگری یکی از مهمترین دغدغهها در حوزه زیرساختها است و علاوه بر تلاش برای تأمین این زیرساختها پیشنهاد میکنیم شرایط استفاده تأسیسات گردشگری از پنلهای خورشیدی برای تأمین برق فراهم شود.
جباری با اشاره به تأمین اعتبار برای اعطای تسهیلات به تأسیسات گردشگری، ادامه داد: بهرهبرداران و سرمایهگذاران حوزه گردشگری متقاضی تسهیلات از منابع مختلف به ویژه از محل منابع سفر ریاست جمهوری به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: هوشمندسازی خدمات گردشگری در شهر سرعین یکی از برنامههای اصلی است که در این مورد باید یک مشاور عالی انتخاب شود تا طرح هوشمندسازی خدمات گردشگری مطالعه شود.
مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل نیز در این سفر ضمن بازدید از پروژه در حال اتمام پارک آبی ایستانلند و پیستهای اسکی آلوارس و اوجور، بر لزوم توجه ویژه به توسعه گردشگری زمستانی به عنوان اولویتهای این بخش تاکید کرد.
امامی یگانه همچنین تهیه طرح اولیه مرکز صنایعدستی سرعین را از انتظارات خود در حوزه صنایعدستی دانست و بر لزوم توانمندسازی و آموزش فعالان گردشگری و دستگاههای عضو ستاد سفر اشاره کرد.
