به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در شورای سینمایی استان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه تأمین زیرساختها و منابع مورد نیاز از مهمترین الزامات توسعه این بخش است، اظهار کرد: بخشی از این نیازمندیها با استفاده از ظرفیتهای استانی، از جمله تأمین زمین با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی و شهرداریها، قابل انجام است.
وی با اشاره به تجربه احداث زیرساختهای فرهنگی در مشکینشهر، افزود: اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر مشکینشهر میتواند الگویی برای سایر شهرستانهای استان باشد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه منابع استانی محدود است، گفت: با وجود محدودیتها، استان در حد توان از طرحهای این حوزه حمایت کرده و استفاده از تسهیلات بانکی و پیشبینی ردیفهای ملی برای تأمین منابع باید در دستور کار قرار گیرد.
امامی یگانه تأکید کرد: ساختار اجرایی استان اردبیل آمادگی دارد هرگونه پیشنهاد کارشناسی در حوزه توسعه زیرساختهای سینمایی را بررسی و برای تحقق آن پیگیریهای لازم را انجام دهد.
وی مخاطبشناسی و افزایش استقبال مردم از سینما را از دیگر اولویتهای این حوزه دانست و گفت: لازم است درباره میزان استقبال از سینماها، نیازسنجی و مطالعات کارشناسی انجام شود تا براساس نتایج آن، برنامهریزی مناسبی برای توسعه این بخش صورت گیرد.
استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه تولیدات سینمایی افزود: اردبیل از نیروی انسانی توانمند در بخشهایی مانند کارگردانی، بازیگری، تصویربرداری و سایر رشتههای هنری برخوردار بوده و از لوکیشنهای طبیعی و تاریخی ارزشمندی بهره میبرد.
امامی یگانه بیان کرد: در حال حاضر چندین پروژه فیلم سینمایی و انیمیشن در استان در دست پیگیری است و تلاش میشود با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این طرحها به مرحله اجرا برسد.
وی همچنین با اشاره به طرح تولید فیلم سینمایی «شاه اسماعیل صفوی» گفت: لازم است سهم مشارکت استان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای این پروژهها بهصورت مشخص تعیین شود تا روند اجرای آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.
گفتنی است در قالب شورای سینمایی استان اردبیل، تفاهمنامه مشترک همکاری و عملیاتی میان استانداری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ایجاد همافزایی ملی و استانی در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری به امضا رسید و همچنین یاد و خاطره مرحوم استاد اکبر عبدی هم گرامی داشته شد.
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