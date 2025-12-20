به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، در جلسه‌ای که با حضور معاون اقتصادی استاندار اردبیل برگزار شد، از برنامه‌ریزی برای میزبانی مسابقات اسکی آلپاین کشور در زمستان امسال خبر داد و گفت: استان اردبیل با برخورداری از ظرفیت کم‌نظیر پیست اسکی آلوارس در شهرستان سرعین، آماده میزبانی یکی از مهم‌ترین رویدادهای زمستانی کشور است.

وی با اشاره به حمایت استانداری اردبیل و همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و سایر دستگاه‌های اجرایی استان افزود: با انتشار فراخوان رسمی برای تمامی استان‌ها و هماهنگی جهت اعزام ناظران فنی فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، تلاش می‌کنیم این رقابت‌ها در بالاترین سطح فنی و مطابق با استانداردهای ملی برگزار شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل تصریح کرد: این مسابقات در دو رده آقایان و بانوان و در رشته اسکی آلپاین برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تیم‌های متعددی از سراسر کشور در این رویداد حضور یابند که این امر به ارتقای سطح کیفی رقابت‌ها و شناسایی استعدادهای برتر اسکی کشور کمک خواهد کرد.

عوض نخست با تأکید بر نقش این رویداد در توسعه ورزش‌های زمستانی استان اظهار کرد: برگزاری مسابقات اسکی آلپاین علاوه بر تقویت ورزش قهرمانی، نقش مهمی در رونق گردشگری ورزشی، معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان اردبیل و افزایش نشاط اجتماعی خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زمان دقیق برگزاری مسابقات و برنامه روز رقابت‌ها پس از نهایی شدن هماهنگی‌ها اعلام خواهد شد و هدف اصلی، برگزاری رقابت‌هایی منظم، ایمن و درخور شأن ورزشکاران کشور در پیست اسکی آلوارس سرعین است