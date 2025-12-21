به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام علیالنقی علیهالسلام با سخنرانی و مداحی جمعی از ذاکران اهلبیت (ع)، در تهران برگزار میشود.
در این مراسم حجت الاسلام ناصر یوسفی بهعنوان سخنران حضور خواهد داشت و محمدرضا طاهری، حسین طاهری و علیرضا طاهری به مرثیهسرایی و مداحی میپردازند.
بر اساس این گزارش، این مراسم روز سهشنبه دوم دیماه از ساعت ۱۹ در حسینیه چهارده معصوم علیهمالسلام واقع در خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا (پلیس)، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار خواهد شد.
در این مراسم حضور برادران و خواهران بلامانع است.
