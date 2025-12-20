به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله تاراسی، ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش و شورای پشتیبانی سوادآموزی استان زنجان اظهار کرد: تعداد اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان و مناطق ۱۸۸ نفر است که ۶۰ درصد مصوبات اجرایی شده و ۴۰ درصد در دست اقدام است.
وی افزایش نقش شوراهای آموزش و پرورش در تقویت فعالیتهای تربیتی را جزو سیاستهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواند و گفت: اصلاح قوانین و مقررات موجود متناسب با مقتضیات تربیتی و افزایش کارآمدی شوراهای دورنمدرسهای و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر آنها از جمله راهکارهای تحقق این سیاستها است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان به ارائه محتوای تربیتی متناسب با نیازهای روز دانشآموزان تأکید کرد و افزود: با توجه به وقوع جنگ ۱۲ روزه لازم بود، ابعاد مختلف این موضوع با روایت دقیق و جذاب برای دانشآموزان تبیین شود و هویت ملی آنها را تقویت کند.
وی تصریح کرد: در همین راستا بستهای از محصولات و راهنمای فعالیتهای مدرسهای با عنوان ایران ما طراحی شده که مبتنی بر جدیدترین الگوهای مهندسی تولید آثار فرهنگی است و امروز از این بسته رونمایی میشود.
تاراسی ادامه داد: این بسته شامل کتابنگارهها، دستنامهها، بازیهای رومیزی و گروهی، روزنامههای دیواری و بازیهای بصری و دیداری است که در اختیار مدارس قرار میگیرد و در فرآیندهای تربیتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس با هدف ارتقای سلامت جسمی دانشآموزان از ۲۶ مهرماه در زنجان آغاز شده است، یادآور شد: طبق رایزنی با شرکت شیر پگاه، زنجان از اولین استانها برای انعقاد قرارداد و توزیع شیر بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: طبق برنامهریزی بیش از ۱۱۲ هزار نفر از دانشآموزان مقطع ابتدایی و معلمان از طرح توزیع شیر رایگان بهرهمند خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: امتحانات دی ماه با آمادگی کامل برگزار میشود و برنامهریزی شده روزهای اعتکاف امتحانی پیشبینی نشود.
شهردار زنجان نیز در این جلسه در مورد عملکرد شهرداری در ارتباط با ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش تصریح کرد: کاهش میزان تحقق برخی منابع در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، بهدلیل کاهش صدور پروانههای ساختمانی بوده که امری طبیعی است، چراکه بخشی از درآمدهای مرتبط با آموزش و پرورش، وابسته به میزان ساختوساز و صدور پروانههاست.
منصور سلطانمحمدی خاطرنشان کرد: سهم قانونی آموزش و پرورش از عوارض صدور پروانههای ساختمانی، بهصورت مستقیم و همزمان با صدور پروانه، به حساب مربوطه واریز میشود و حساب این منابع بهطور کامل از سایر منابع شهرداری تفکیک شده است.
در این جلسه از زهرا محمدی، بانوی روشندل زنجانی و برگزیده نخستین جشنواره بینالمللی عصای سفید در کشور عراق تجلیل شد.
