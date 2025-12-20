مجتبی دمیرچیلو در گفتگو با خبرنگار مهر حملونقل و ترانزیت را از مهمترین حوزههای همکاری تهران-باکو دانست و اظهار کرد: این همکاریها تنها محدود به روابط دوجانبه نیست، بلکه در قالب همکاریهای چندجانبه و استفاده متقابل از قلمرو یکدیگر برای دسترسی به بازارهای پیرامونی دنبال میشود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه آستارا در مبادلات تجاری ایران افزود: گمرک آستارا یکی از فعالترین مبادی تجاری کشور است و به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز و برخورداری از ظرفیتهای جادهای، ریلی و دریایی، دروازه اصلی ورود ایران به قفقاز، روسیه و حتی اروپا محسوب میشود و بهرهگیری از این مزیتها نیازمند توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری متناسب است.
ایستایی کامیونها؛ مشکلی تکراری اما حلنشده
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با اشاره به تراکم سالانه کامیونها در روزهای پایانی سال میلادی در مرز آستارا گفت: این وضعیت علاوه بر آسیب به منافع صادرکنندگان و شرکتهای حملونقل و کاهش مزیت رقابتی کالاهای ایرانی، موجب نارضایتی شهروندان نیز میشود و نشان میدهد شرایط لازم برای تردد روان فراهم نشده است.
دمیرچیلو افزود: این مسئله تنها مربوط به یک سوی مرز نیست، زیرا تردد بینالمللی ناوگان جادهای مبتنی بر همکاری متقابل در صادرات، واردات و عبور مرزی است. اینکه هر سال با افزایش توقف کامیونها چند روز یا چند هفته درگیر این مشکل شویم و سپس موضوع به فراموشی سپرده شود، راهحل پایدار محسوب نمیشود.
پیگیری مستمر سفارت ایران با مقامات آذربایجان
وی با بیان اینکه سفارت ایران در باکو نمیتواند نسبت به موضوع حملونقل بیتفاوت باشد، گفت: از حدود ۱۰ روز پیش و پس از دریافت گزارشها درباره افزایش توقف کامیونها در آستارا، بهصورت روزانه موضوع با مسئولان ذیربط دو کشور بهویژه مقامات جمهوری آذربایجان از جمله کمیته دولتی گمرک، گمرک آستارا، نخستوزیری، کمیسیون مشترک اقتصادی و وزارت خارجه پیگیری شده است.
به گفته وی، افزایش تعداد ترددها نتیجه همین هماهنگیها است، هرچند انتظار میرود ظرفیت پذیرش در سوی مقابل بیشتر شود تا شاهد توقفهای غیرعادی نباشیم.
نشست مشترک در مرز آستارا و اتخاذ تصمیمات جدید
دمیرچیلو از برگزاری نشستهای جداگانه با مسئولان گمرکی دو کشور در مرز آستارا خبر داد و گفت: در این نشستها علاوه بر فرماندار، مدیران پایانه و گمرک، رئیس اتاق بازرگانی گیلان، صادرکنندگان و فعالان حملونقل حضور داشتند و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد.
وی افزود: توافق شد که با اولویتدهی به این مسئله، از همه ظرفیتها برای کاهش ایستایی استفاده شود و همزمان اقدامات لازم برای ایجاد شرایط پایدار و روان در تردد ناوگان جادهای ادامه یابد.
راهگذر شمال–جنوب؛ اهمیت بالا، پیشرفت اندک
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با اشاره به گذشت بیش از ۲۰ سال از توافق ایجاد کریدور شمال-جنوب گفت: با وجود مطالب فراوانی که درباره این مسیر مطرح شده، هنوز اهمیت واقعی آن برای بسیاری روشن نیست و به همین دلیل پیشرفت متناسبی مشاهده نمیشود.
وی سه شاخه شرقی، میانی و غربی این راهگذر را تشریح کرد و افزود: آستارا در شاخه غربی (ایران- آذربایجان-روسیه-اروپا) جایگاه ویژهای دارد و برای بهرهگیری از ظرفیتهای آن باید بهطور همزمان به بخشهای دریایی، ریلی و جادهای توجه شود.
دمیرچیلو تأکید کرد: توسعه این مسیر تنها به زیرساختهای فیزیکی محدود نیست و باید قوانین، مقررات و هزینههای حملونقل بهگونهای تنظیم شود که ضمن کاهش هزینهها، سرعت جابهجایی نیز افزایش یابد. تحقق این هدف نیازمند سیاستگذاری مشترک و هماهنگی میان کشورهای مسیر، بهویژه ایران و جمهوری آذربایجان است.
وی در پایان با اشاره به نقش کارگروه سهجانبه میان ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان که برای تدوین نقشه راه همکاریهای ترانزیتی تشکیل شده است گفت: امیدواریم این کارگروه با بررسی کارشناسی مسائل حملونقل، زمینه رفع موانع و ایجاد تسهیلات مورد انتظار را فراهم کند.
