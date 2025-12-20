به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دسینه با اعلام این خبر افزود: این صندوق تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای واحدهای مسکونی تحت پوشش تشکیل شده که با رویکرد تعهد در پرداخت، آمادگی دارد مطابق قانون بیمه همگانی، تعهدات خود را بهطور کامل و به موقع ایفا نماید.
وی از راهاندازی سامانه خوداظهاری خسارات ناشی از بارندگی و سیلاب به نشانی https://self.bonyad.tech/ خبر داد و از شهروندان آسیبدیده خواست ثبت دقیق اطلاعات خود را در اسرع وقت انجام دهند.
به گفته دسینه، این سامانه با هدف ثبت خسارات واحدهای مسکونی، تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی، ارائه کمکهای فوری و ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم برای برنامهریزی بهتر در بحرانهای آتی راهاندازی شده است.
این مسئول تاکید بر غیرحضوری بودن کامل فرآیند تصریح کرد: ثبت خسارات فقط از طریق سامانه خوداظهاری و درگاه اعلامشده بهصورت رایگان انجام میشود و به هیچ وجه نیازی به مراجعه حضوری به ادارات، فرمانداریها، بخشداریها یا سایر دستگاهها نیست..
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان تصریح کرد: فرایند پرداخت خسارت توسط صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از دریافت دادههای سامانه بنیاد مسکن و تأیید مدیریت بحران استانداری انجام میشود.
نظر شما