دسینه: خسارت سیل اخیر هرمزگان به مردم پرداخت می‌شود

بندرعباس- نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان از آمادگی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان برای پرداخت خسارات ناشی از سیل در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دسینه با اعلام این خبر افزود: این صندوق تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای واحدهای مسکونی تحت پوشش تشکیل شده که با رویکرد تعهد در پرداخت، آمادگی دارد مطابق قانون بیمه همگانی، تعهدات خود را به‌طور کامل و به موقع ایفا نماید.

وی از راه‌اندازی سامانه خوداظهاری خسارات ناشی از بارندگی و سیلاب به نشانی https://self.bonyad.tech/ خبر داد و از شهروندان آسیب‌دیده خواست ثبت دقیق اطلاعات خود را در اسرع وقت انجام دهند.

به گفته دسینه، این سامانه با هدف ثبت خسارات واحدهای مسکونی، تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی، ارائه کمک‌های فوری و ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم برای برنامه‌ریزی بهتر در بحران‌های آتی راه‌اندازی شده است.

این مسئول تاکید بر غیرحضوری بودن کامل فرآیند تصریح کرد: ثبت خسارات فقط از طریق سامانه خوداظهاری و درگاه اعلام‌شده به‌صورت رایگان انجام می‌شود و به هیچ وجه نیازی به مراجعه حضوری به ادارات، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها یا سایر دستگاه‌ها نیست..

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان تصریح کرد: فرایند پرداخت خسارت توسط صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از دریافت داده‌های سامانه بنیاد مسکن و تأیید مدیریت بحران استانداری انجام می‌شود.

