به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده در جلسه فوق‌العاده ستاد مدیریت بحران هرمزگان که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و مدیران ارشد ملی برگزار شد، با تقدیر از صبر و همراهی مردم نجیب مناطق سیل‌زده، اظهار کرد: با پیگیری استاندار هرمزگان و هماهنگی‌های انجام‌شده با صندوق بیمه حوادث طبیعی، پرداخت خسارات بلاعوض به آسیب‌دیدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به حضور مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور و مدیرکل فنی و بازسازی سازمان مدیریت بحران کشور در مناطق آسیب‌دیده، افزود: بر اساس برآوردهای میدانی و ارزیابی‌های کارشناسی، حجم خسارات در برخی کانون‌های پرخطر بسیار گسترده است؛ به‌گونه‌ای که آبگرفتگی معابر و منازل سبب شده بخش عمده‌ای از واحدهای مسکونی غیرقابل سکونت شود و مردم حداقل‌های زندگی خود را از دست بدهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای ساماندهی شرایط موجود، گفت: مقرر شد بازسازی کامل واحدهای مسکونی آسیب‌دیده به‌صورت عاجل در دستور کار قرار گیرد و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تقریباً تمامی این واحدها نیازمند احداث مجدد هستند که این موضوع از طریق ستاد بازسازی شهرستان و با محوریت فرمانداری‌ها پیگیری خواهد شد.

حسن‌زاده همچنین با اشاره به لزوم انجام اقدامات اساسی برای جلوگیری از تکرار خسارات مشابه در آینده، تصریح کرد: مطالعات دقیق برای شناسایی و رفع نقاط بحرانی و آسیب‌پذیر مناطق متأثر از سیلاب آغاز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی زیرساخت‌ها، از جمله جاده‌های احداثی، به دلیل نبود اقدامات مهندسی به‌موقع، خود به عاملی در تشدید خسارات تبدیل شده‌اند که این موضوعات به‌صورت ریشه‌ای بازنگری می‌شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری فرمانداری‌ها، دستگاه‌های قضائی و امنیتی، گروه‌های جهادی، روحانیت و رسانه‌ها، از مردم آسیب‌دیده خواست با مراجعه به فرمانداری‌ها و ثبت اطلاعات خود، روند پرداخت خسارات را تسریع کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: طبق اعلام صندوق بیمه حوادث طبیعی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین مرحله پرداخت خسارات شامل کمک‌های پایه و درمانی طی سه تا چهار روز آینده انجام می‌شود و پس از آن، پرداخت‌های بلاعوض بنیاد مسکن با سرعت عملیاتی خواهد شد.

گفتنی است کلیه دستگاه‌های اجرایی زیر نظر استاندار هرمزگان در تلاش هستند تا شرایط بازگشت سریع‌تر مردم به زندگی عادی را فراهم کنند.