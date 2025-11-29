به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی جانشین فرمانده انتظامی لرستان امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با اخلالگران اقتصادی و قاچاق سازمان‌یافته، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند طی عملیاتی دقیق و هوشمندانه هفت دستگاه کامیون کشنده شامل پنج دستگاه کانتینردار حامل ظروف آشپزخانه و دو دستگاه کامیون تانکردار حامل ۴۵ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: همچنین مأموران در ادامه این طرح، پنج دستگاه خودروی شوتی حامل انواع پوشاک خارجی قاچاق را متوقف کردند که بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش مجموع کالای مکشوفه بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال است.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر عزم جدی پلیس در صیانت از اقتصاد داخلی، بیان کرد: با هماهنگی قضائی، پرونده متهمان تشکیل و محموله‌های مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

سرهنگ ابدال چگنی، عنوان کرد: پلیس لرستان همچنان قاطعانه و بی‌وقفه با هرگونه قاچاق کالا و سوءاستفاده از شبکه توزیع برخورد کرده و اجازه جولان به سودجویان اقتصادی نخواهد داد.