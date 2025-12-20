به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی رفیعی کیا پیش از ظهر امروز در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی به عنوان یکی از پیشران کشور در کاهش تصادفات مورد تقدیر وزارت کشور قرار گرفت.
وی افزود: مرکزی بهزودی سومین استان کشور با پوشش کامل دوربینهای نظارتی خواهد شد که گامی مؤثر در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی شهروندان است.
سردار رفیعی کیا تصریح کرد: طرح زمستانی با هدف افزایش نظارت بر محورهای مواصلاتی و کاهش تصادفات در فصل سرما آغاز شده است.
وی ادامه داد: این طرح با استفاده از پهپادها و همکاری بخش خصوصی اجرایی شده و به منظور پایش ترافیک و افزایش سرعت واکنش پلیس در محورهای اصلی و کمربندیها به کار گرفته میشود.
فرمانده انتظامی استان مرکزی تاکید کرد: با مشارکت شهرداریها، صدا و سیما و نهادهای فرهنگی، رفتارهای ناهنجار شناسایی و برنامههای منطقهای متناسب با هر محل تدوین خواهد شد.
وی افزود: در هشت ماه گذشته ۳ هزار و ۹۵۱ موتورسیکلت به دلیل پلاک مخدوش یا فاقد پلاک توقیف و بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه به پارکینگ منتقل و سه روز توقیف شدند.
سردار رفیعی کیا گفت: ممنوعیت تردد کامیونها در محورهای پرتردد تحت نظارت محسوس و نامحسوس اجرا شده و اقدامات ویژهای در کمربندی شمالی و داخل شهر انجام شده است.
وی تصریح کرد: برنامهریزی سال آینده باید پیش از پایان سال جاری تکمیل و زمانبندی اجرای طرحها مشخص شود، ضمن آنکه هماهنگی بین اورژانس و دستگاههای اجرایی برای مداوای فوری مصدومان ضروری است.
