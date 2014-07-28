55 درصدتصادفات استان مرکزی مربوط به عابران پیاده است/ افزایش پلاک ها بدون برطرف کردن مشکلات معابر

ابوالفضل امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در صورت ایجاد برخی از زیر ساخت ها نظیر پل هوایی و توجه برخی از نهادهای ذیربط در بحث ایمن سازی گذرگاه ها می توان آمار تصادفات را پایین آورد.

رئیس پلیس راهور استان مرکزی با ارائه عملکرد 4 ماهه راهنمایی و رانندگی استان از کاهش 24 درصدی تصادفات نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در این بازه زمانی با کاهش 5 درصدی مجروحین نیز مواجه بودیم.

وی در ادامه با اشاره به کاهش 67 درصد تصادفات فوتی در طرح اولیه تابستانه گفت: از 7 تیر ماه طرح مرحله دوم تابستانه شروع می شود که با تمهیداتی نظیر افزایش گشت های نامحسوس و دوربین های ترافیکی درصدد کاهش تصادفات و ایمنی بیشتر سفرهای مردم هستیم.

امیدی از بازاموزی رانندگان خبر داد و گفت: راهنمایی و رانندگی استان با استفاده از 1425 کارشناس به بازآموزی قوانین راهنمایی و رانندگی به کارمندان دولت و برخی از رانندگان خاطی پرداخته است.

افزایش پلاک ها بدون برطرف کردن مشکلات معابر در سطح شهر انجام شده است

وی با بیان اینکه خودروهای نو شماره از ابتدای سالجاری تاکنون در سطح استان مرکزی 68 افزایش یافته است اظهار داشت: طی چهار ماهه نخست سالجاری موتورسیکلت های نو شماره نیز با شش درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ادامه داد: این افزایش پلاک ها بدون برطرف نمودن مشکلات جاده ها و معابر در سطح شهر صورت گرفته که این مهم بار ترافیکی را افزایش می دهد و باید در جهت رفع این مشکلات اقدامات موثری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون شش هزار و 182 موتورسیکلت در استان مرکزی توقیف شده است اظهار داشت: طرح آزادسازی موتور سیکلت های فاقد مشکل قضایی به مناسبت عید سعید فطر از 31 تیرماه سالجاری آغاز شده است و این طرح تا 15 روز ادامه می یابد.

به گفته وی در چهار ماهه نخست سالجاری بیش از 600 خودروی بالای 10 میلیون ریال خلافی توقیف شده است و 3هزار و 815 خودروی سنگین در جهت امنیت ترافیکی اعمال قانون شده اند.

صدور بیش از 7 هزار گواهینامه در استان مرکزی

وی اضافه کرد: طی 4 ماهه نخست سالجاری 47 هزار و 930 گواهینامه در استان صادر شده است و در این مدت 61 گواهینامه در استان مرکزی باطل شده است.



رئیس پلیس راهور استان مرکزی همچنین عنوان کرد: در این مدت با افزایش 7 درصدی تخلفات حادثه ساز، افزایش 72 درصدی برخورد با کلاه ایمنی و افزایش 17 درصدی برخورد با آلودگی صوتی خودروها همراه بوده ایم.

وی در پایان به افزایش پارکینگ و پارک بانان در سطح شهر اشاره کرد و خاطرنشان کرد: با میسر شدن این امر، کاهش 30 درصدی ترافیک شهری میسر می شود.

آمادگی یگان های انتظامی استان مرکزی برای اجرای مرحله دوم طرح تابستانه

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی نیز در ادامه از آمادگی یگان های انتظامی استان مرکزی برای اجرای مرحله دوم طرح انتظامی ترافیکی تابستان از 8 مردادماه سالجاری در این استان خبر داد.

سرهنگ مهدی حسنی افزود: مرحله اول طرح انتظامی ترافیکی تابستان از 21 خردادماه تا 9تیرماه سالجاری در این استان اجرا شد و مرحله دوم این طرح نیز همزمان با سراسر کشور از 8 مردادماه سالجاری آغاز و تا 2 مهرماه ادامه می یابد.

وی اظهار داشت: پلیس راه نیروی انتظامی استان مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی از جمله، امداد خودرو، راه و شهرسازی، اورژانس، هلال احمر و ... در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح از تمام توان عملیاتی موجود خود استفاده خواهند کرد.

به گفته وی ایجاد آرامش و رضایتمندی مردم با تسهیل در عبور و مرور، اجرای دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، افزایش ایمنی و بهره مندی مطلوب از امکانات موجود از اهداف این طرح است.

سرهنگ حسنی ادامه داد: با توجه به اجرای قابل قبول مرحله اول این طرح، اقدامات عملیاتی پلیس جهت اجرای موفق مرحله دوم نیز افزایش پیدا کرده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد افزایش واحدهای پلیس در این طرح خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: طبق آمارهای اعلام شده توسط پزشکی قانونی، تخلفات حوادث رانندگی در 4 ماهه نخست سالجاری با کاهش 44 نفری نسبت به مدت مشابه سال 92 روبرو بوده است.

بیشترین علت فراوانی تصادفات رانندگی در استان مرکزی واژگونی و خروج از جاده

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: بیشترین علت فراوانی تصادفات رانندگی طی 4 ماهه نخست سالجاری واژگونی و خروج از جاده به علت خواب آلودگی و عدم توانایی در رانندگی ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در استان عنوان کرد.

وی همچنین اضافه کرد: محورهای ساوه – همدان ( اتوبان کربلا)، محور قدیم ساوه – تهران، اراک – سلفچگان، و ساوه – سلفچگان را از محور هایی است که در 4 ماهه نخست سالجاری بیشترین تصادفات حاصله را به خود اختصاص داده است.