«من قاتل زنم نیستم»، روایت ایستادگی زنانه از دل یک معما

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «من قاتل زنم نیستم» رمانی ۲۶۰ صفحهای در ژانر اجتماعی، نوشته مژگان مهربانیفر است که بهتازگی توسط نشر معارف منتشر و راهی بازار نشر شده است. داستان این رمان درباره سروان پلیسی به نام فرهاد است که پس از بازگشت از ماموریت، با جسم بیجان همسرش در خانه روبهرو میشود اما به دلیل نبود شواهد کافی، به عنوان مظنون اصلی پرونده شناخته شده و راهی زندان میشود.
نگاه ویژه داستان به زن، زمانی پررنگتر میشود که وکیلی به نام ایلدخت وارد داستان میشود؛ زنی که با وجود محدودیتها و تهدیدهای متعدد، تلاش میکند حقیقت ماجرا را آشکار کند. علاوه بر این، نویسنده در بخشی از رمان به نقش رسانههایی همچون بیبیسی در انتشار اخبار نادرست نیز پرداخته است.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
ایمان موبایلش را مقابل ایلدخت گرفت و با هیجان گفت:
«اینجا رو ببین، فیلم خاکسپاری رو بیبیسی نشون داده. گفته زنها علیه مردسالاری اعتراض کردن و یه مرد رو کشتن. ببین تو پیجش هم زده!»
از ویژگیهای دیگر کتاب، مبارزه برای امنیت، ایستادگی زنان و تلاش آنها برای مبارزه با نگاه ضعیف جامعه به آنها و همچنین نشاندادن ویژگیهای قومی است که آن را برای مخاطب خواندنی تر میکند.
مخاطبان این کتاب، نوجوانان و تمامی علاقهمندان به ژانر اجتماعی و معمایی هستند.
