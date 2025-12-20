  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

بیش از یک میلیون نخ سیگار قاچاق در سواحل هرمزگان کشف شد

بندرعباس- فرمانده مرزبانی هرمزگان از کشف بیش از یک میلیون سیگار قاچاق در سواحل این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهزاد ابراهیمی، فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: مرزبانان هرمزگانی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اجرای عملیات‌های هدفمند در یک ماه گذشته موفق به کشف مقادیری کالای دخانی در سواحل استان شدند.

وی افزود: دریادلان مرزبانی هرمزگان با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی و کنترل مرزهای دریایی، موفق به کشف یک میلیون و ۸۴ هزار و ۳۶۰ نخ سیگار قاچاق شدند.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان، در خاتمه اذعان داشت: ارزش ریالی سیگارهای کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان ۳۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال برآورد شده است.

