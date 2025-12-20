به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: داوطلبان باید در بازه زمانی اعلام‌شده با مراجعه به درگاه معرفی شده وزارت کشور، فرم ثبت‌نام را تکمیل و مدارک و مستندات لازم را بارگذاری کنند.

فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان گناوه بیان کرد: از ۲۷ آذرماه با دستور وزیر کشور، مراحل اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر آغاز شد، و فرایند انتخابات در این شهرستان نیز شروع شده است.

وی افزود: ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی‌ماه آغاز می‌شود و به مدت یک هفته تا ۲۷ دی‌ماه ادامه می‌یابد، لذا متقاضیان داوطلبی از هم اکنون برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند.

فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان گناوه بیان کرد: آگهی داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرهای گناوه و بندر ریگ از سوی فرمانداری منتشر شده و جزئیات شرایط، مدارک و نحوه ثبت‌نام از طریق فضای مجازی در دسترس عموم قرار گرفته است.

وی یادآور شد: فرایند انتخابات شوراهای اسلامی روستا نیز از ۲۹ دی آغاز می‌شود و ثبت‌نام داوطلبان از ۲۴ تا ۳۰ بهمن به مدت هفت روز انجام می‌شود.

انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.