اسماعیل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبتنام داوطلبان از روز یکشنبه ۲۱ دیماه ۱۴۰۴ آغاز و تا روز شنبه ۲۷ دیماه ۱۴۰۴ به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
فرماندار دیلم افزود: داوطلبان واجد شرایط میتوانند در بازه زمانی اعلامشده با مراجعه به درگاه الکترونیکی وزارت کشور نسبت به ثبتنام و اعلام آمادگی اقدام کنند.
کاظمی با تأکید بر لزوم رعایت شرایط و ضوابط قانونی تصریح کرد: ثبتنام داوطلبان صرفاً در موعد مقرر انجام میشود و رعایت قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر برای تمامی داوطلبان الزامی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: آگهی داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرهای دیلم و امام حسن نیز از سوی فرمانداری منتشر شده و جزئیات شرایط، مدارک و نحوه ثبتنام در دسترس عموم قرار گرفته است.
فرماندار دیلم در ادامه با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی روستاها گفت: فرایند انتخابات شوراهای روستا از ۲۹ دیماه ۱۴۰۴ آغاز میشود و ثبتنام داوطلبان این بخش نیز از ۲۴ تا ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۴ به مدت هفت روز انجام خواهد شد.
نظر شما