فرماندار دیر: داوطلبان شوراها تا ۲۷ مهر فرصت استعفا دارند

سید علیرضا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افرادی که قصد نامزدی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴ از مسئولیت خود استعفا دهند؛ در غیر این صورت امکان ثبتنام برای آنان وجود نخواهد داشت.
فرماندار شهرستان دیر افزود: فرآیند ثبتنام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ انجام میشود.
سجادی ادامه داد: زمان استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا نیز از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ و زمان ثبتنام این داوطلبان از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ تعیین شده است.
رئیس هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان دیر با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات، مقامات همتراز باید سه ماه پیش از زمان ثبتنام از سمت خود استعفا دهند.
فرماندار دیر تأکید کرد: داوطلبان احتمالی لازم است با دقت به این زمانبندی توجه داشته باشند تا در زمان ثبتنام با مشکل قانونی مواجه نشوند.
