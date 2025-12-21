۱۱ هزار کهگیلویه و بویراحمدی در نوبت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

شهلا محمدحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری در کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان در هفت ماهه سال گذشته در پرداخت تسهیلات ازدواج رتبه ۲۸ کشور بود اما امسال با پرداخت تسهیلات ازدواج جایگاه استان به رتبه ششم ارتقا یافت.

وی افزود: تا پایان آبان ماه امسال پنج هزار و ۳۸۷ نفر تسهیلات ازدواج دریافت کردند که در این رابطه ۱۸ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال به این افراد پرداخت شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هم اکنون در استان چهار هزار و ۵۲ نفر در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج هستند که از بانک‌ها انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات ازدواج را سرعت بخشند.

محمدحسینی در خصوص پرداخت تسهیلات فرزندآوری با اشاره به اینکه تا پایان آبان امسال پنج هزار و ۸۴۲ نفر تسهیلات فرزندآوری دریافت کردند، اضافه کرد: ۷ هزار و ۱۴۶ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند.