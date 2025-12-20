به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز در پی انتشار برخی مطالب و نگرانیها در فضای مجازی پیرامون امنیت محیطهای آموزشی و درمانی، با احترام به اساتید، دانشجویان و کادر درمان، بهمنظور شفافسازی، تنویر افکار عمومی و اطمینانبخشی به جامعه دانشگاهی و مردم شریف، توضیحاتی را منتشر کرد.
بر اساس این بیانیه، در طول سال گذشته تمامی پروندههای مرتبط با هرگونه تعرض و تعدی به کادر درمان در مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه، با قید فوریت و خارج از نوبت از سوی مدیریت امور حقوقی دانشگاه در مراجع قضائی صالح مطرح شده و با حداکثر جدیت پیگیری شده و در حال پیگیری است. دانشگاه صیانت از شأن، کرامت و امنیت کادر درمان را خط قرمز خود اعلام کرده است.
در ادامه آمده است: برای نخستینبار، موضوع ضرورت تأمین امنیت کادر درمان و برخورد قاطع با هرگونه خشونت علیه آنان با حضور و پیگیری مستقیم ریاست دانشگاه در شورای تأمین استان خوزستان مطرح شده که نشاندهنده عزم جدی مدیریت دانشگاه برای دفاع از حقوق قانونی و شرعی اعضای خانواده بزرگ علوم پزشکی در سطوح عالی تصمیمگیری است.
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز تأکید کرده است: از حقوق اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان درمانی بهصورت قاطع حمایت میکند و در چارچوب قانون، از هیچ اقدامی برای احقاق حق، پیگیری قضائی و فراهمسازی محیطی امن و آرام در مراکز آموزشی و درمانی دریغ نخواهد کرد و هرگونه اقدام خشونتآمیز علیه کادر درمان را بهشدت محکوم مینماید.
در پایان این بیانیه تصریح شده است: تمامی اقدامات لازم برای پیگیری قضائی حادثه بیمارستان ابوذر در حال انجام است و نتایج متعاقباً از سوی روابط عمومی دانشگاه به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.
نظر شما