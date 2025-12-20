به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امید رئیس دانشگاه تهران در مراسم امروز افتتاح آزمایشگاه تضمین انرژی پاسارگاد در انستیتو مهندسی نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران اظهار کرد: ۲۵ سال پیش موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت مطرح بود، اما همکاری مستمر و پایدار بین این دو وجود نداشت. این آزمایشگاه در چنین شرایطی شکل گرفت. در آن زمان قوانین حمایتی کافی برای توسعه این نوع همکاریها وجود نداشت و دانشگاهها و صنایع چندان تمایلی به همکاری نداشتند، اگرچه هر دو طرف علاقهمندی خود را اعلام میکردند.
وی افزود: در این سالها وزارت نفت به عنوان پیشران اقتصاد کشور نقش مهمی در ارتباط دانشگاه با صنعت ایفا کرده و همیشه پیشرو بوده است.
رئیس دانشگاه تهران همچنین به قانون جهش تولید دانشبنیان اشاره کرد و گفت: این قانون ظرفیت بسیار خوبی ایجاد کرده است. اخیراً جلسهای یکروزه با حضور ۱۵ دانشگاه برتر کشور و حدود ۴۰ شرکت صنعتی برگزار شد تا نحوه اجرای این قانون بررسی شود. با وجود مشکلات اولیه در حوزه مالیات و نگرانی شرکتها، تفاهمنامهای بین وزیر اقتصاد، معاون علمی رئیس جمهور و وزرای علوم و بهداشت به امضا رسید که استفاده از اعتبار مالیاتی برای حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها را تسهیل میکند.
وی ادامه داد: سال گذشته عملکرد مالیاتی در این حوزه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود، در حالی که ظرفیت امسال تا ۶۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، هرچند تاکنون کمتر از ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان استفاده شده است. دلیل اصلی، مسائل مالیاتی و عدم آمادگی کامل دستگاهها بود که اکنون با تفاهمنامه رفع شده و انتظار میرود از این پس بهرهبرداری از این ظرفیت افزایش یابد.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه توضیح داد که قانون جهش تولید دانشبنیان این امکان را برای شرکتها فراهم میکند تا از اعتبار مالیاتی خود برای همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه استفاده کنند، بدون آنکه نیاز باشد منابع مالی خود را مستقیم صرف کنند. این قانون شامل ۲۰ ماده است که حوزههای مختلفی از جمله تحقیق و توسعه را پوشش میدهد. شرکتها میتوانند مراکز تحقیق و توسعه خود را در دانشگاهها راهاندازی کنند و هزینههای علمی خود را از طریق اعتبار مالیاتی پوشش دهند.
رئیس دانشگاه تهران افزود: این ظرفیت میتواند به توسعه سریعتر آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی در سطح دانشگاه کمک کند. دانشگاه تهران در تمامی حوزههای علمی آمادگی دارد در ایجاد مراکز تحقیق و توسعه با شرکتها و مجموعههای صنعتی بزرگ همکاری کند. همچنین این دانشگاه از فضای شهر دانش برای ایجاد برجهای فناوری مشترک استفاده میکند و چند پروژه مشابه در مراحل نهایی مذاکره قرار دارند.
وی ادامه داد: این همکاریها در حوزههای مختلف از جمله فناوری اطلاعات و سلامت مشترک بین علوم پزشکی و صنعت در حال انجام است و دانشگاه آمادگی کامل دارد تا از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان و توان علمی خود برای توسعه این همکاریها بهره ببرد. رئیس دانشگاه تأکید کرد که قوانین حمایتی اکنون وجود دارند و شرایط برای اجرای چنین همکاریهایی بسیار سادهتر و تسهیل شده است.
