دستگیری عامل فروش قرص های روانگردان در آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: در پی اخبار واصله مبنی بر فعالیت فردی با هویت معلوم در خصوص فروش قرص‌های روانگردان مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس دایره نظارت بر اماکن عمومی پس از هماهنگی با مقام قضائی و با انجام اقدامات اطلاعاتی، در یک عملیات منسجم موفق به دستگیری متهم شده که در این راستا تعداد ۳۲۴ عدد قرص روانگردان از وی کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آزادشهر با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد بیان داشت: شهروندان هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.