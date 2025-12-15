  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

عطاری متخلف در نجف آباد پلمب شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از پلمب یک واحد عطاری متخلف به علت توزیع داروهای غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد در پی دریافت اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر توزیع داروهای غیر مجاز در یک واحد عطاری، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد ادامه داد: در این راستا مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به این محل اعزام و در بازرسی از این واحد صنفی مقادیر زیادی قرص و شربت متادون، پودر و کپسول‌های چاقی و لاغری غیرمجاز را کشف کردند.

وی با اشاره به معرفی متصدی این واحد صنفی به مرجع قضائی ازشهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک و اعمال مجرمانه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

