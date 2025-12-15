عطاری متخلف در نجف آباد پلمب شد

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد در پی دریافت اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر توزیع داروهای غیر مجاز در یک واحد عطاری، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد ادامه داد: در این راستا مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به این محل اعزام و در بازرسی از این واحد صنفی مقادیر زیادی قرص و شربت متادون، پودر و کپسول‌های چاقی و لاغری غیرمجاز را کشف کردند.

وی با اشاره به معرفی متصدی این واحد صنفی به مرجع قضائی ازشهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک و اعمال مجرمانه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.