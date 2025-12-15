کشف بیش از ۲۱ هزار عدد داروی غیرمجاز در شهرستان دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی نوریان اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی شهرستان مبنی بر توزیع داروهای غیرمجاز توسط دو متصدی واحد صنفی، موضوع با جدیت در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

بازرسی و کشف داروهای غیرمجاز

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به محل‌های مورد نظر اعزام و در بازرسی از دو واحد صنفی، ۲۱ هزار و ۴۷۰ عدد قرص غیرمجاز کشف کردند و واحدهای صنفی متخلف پلمب شدند.

تأکید بر همکاری مردم با پلیس

فرمانده انتظامی دورود با اشاره به دستگیری دو نفر مرتبط با این پرونده، ضمن تقدیر از همکاری شهروندان با پلیس گفت: داروهای غیرمجاز تهدیدی جدی برای سلامت و بهداشت جامعه محسوب می‌شوند و مقابله با این پدیده نیازمند همکاری همه آحاد جامعه با نیروی انتظامی است.