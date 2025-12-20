به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، رامین حاتمی در بازدید از تأسیسات عملیاتی رگ‌سفید یک، هدف از این بازدید را قدردانی از تلاش همکاران، بررسی عملکردها، برنامه‌ها و شناسایی و رفع چالش‌های پیش روی تولید دانست و اظهار کرد: نقطه قوت و سرمایه اصلی ما در شرکت‌های بهره‌بردار ازجمله نفت و گاز آغاجاری، نیروی انسانی کارآزموده، متخصص و متعهد است و ضرورت دارد با تغییر رویکردها و اصلاح روش‌های اجرایی، شرایط انجام کار برای این نیروها تسهیل شود.

وی تکمیل فاز پایانی پروژه جمع‌آوری گازهای همراه «رگ‌سفید یک» را از اولویت‌های اصلی شرکت آغاجاری برشمرد و با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در این پروژه افزود: با راه‌اندازی ردیف چهارم کمپرسورها، ظرفیت جمع‌آوری گازهای همراه در این واحد به ۱۶۰ میلیون فوت‌مکعب در روز می‌رسد که گامی مهم در کاهش اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری به‌شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به قدمت و جایگاه ویژه شرکت آغاجاری در مجموعه مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: بخش عمده‌ای از میدان‌های نفتی وارد نیمه دوم عمر خود شده‌اند و دوران تولید آسان را پشت سر گذاشته‌ایم، از این رو تداوم و افزایش تولید مستلزم نگاه نوین و رویکردهای جدید در حوزه بهره‌برداری است.

نیروی انسانی متخصص، عامل کلیدی پایداری تولید

حاتمی نقش نیروی انسانی متخصص و متعهد را عامل کلیدی در پایداری و ارتقای تولید دانست و تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند می‌توان با تثبیت تولید، مسیر تحقق برنامه‌های افزایش تولید را هموار ساخت.

وی همچنین از پیگیری‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای رفع چالش‌های حوزه نیروی انسانی خبر داد و گفت: امیدواریم این اقدام‌ها در آینده‌ای نزدیک، سبب افزایش رضایتمندی و انگیزه کارکنان، به‌ویژه نیروهای خط مقدم تولید شود.

افزایش تولید نفت در آغاجاری با بهره‌گیری از دانش فنی متخصصان

سیدمحسن دهبان‌پور، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری نیز در این بازدید گزارشی از عملکرد تولیدی، اصلاحات فنی انجام‌شده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی نیروی انسانی ارائه کرد و گفت: در یک سال گذشته، با اتکا به دانش فنی و تلاش شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی، همچنین استفاده از دستگاه‌های تفکیک‌گر سیار (MOS) و پکیج نیتروژن، تولید نفت به بیشترین مقدار ممکن رسیده است.

وی همچنین به اقدام‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: توجه به جوامع همجوار در حوزه‌های درمان، عمران و آموزش، از اولویت‌های مهم شرکت نفت و گاز آغاجاری است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در پایان، موضوع سقف حقوق کارکنان را از دغدغه‌های اصلی نیروهای عملیاتی دانست و خواستار بررسی و رفع این مسئله در راستای افزایش رضایت شغلی و ارتقای بهره‌وری شد.