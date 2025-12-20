«نشسته در دهلیز» روایتی نو از سید ابوالحسن اصفهانی

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی زندگینامه داستانی یکی از علمای مهم حوزه علمیه نجف وارد بازار کتاب شده است. نویسنده این اثر که تاکنون با رمان نوجوان شناخته می‌شد، اکنون با اثری تازه در حال تجربه حوزهای کاملا متفاوت است. طاهره مشایخ بعد از چهار رمان نوجوان «سلفی با خرابکار»، «ماموریت فلامینگوها»، «سلفی با میرزا» و «دوچرخه طلایی» این بار از دنیای نوجوان پا به دنیای بزرگسال گذاشته و توانسته زندگی یکی از مراجع مهم و تاثیرگذار شیعه را با قلم داستانی خود به تصویر بکشد.

«نشسته در دهلیز» داستان زندگی سید ابوالحسن اصفهانی از فقها و مراجع مهم شیعیان و یکی از شاگردان خاص مرحوم آخوند خراسانی است. در اهمیت این مرجع بزرگ و پرداختن به زندگینامه او می‌توان به نقش بیبدیل و تاثیرگذار وی دست کم در دو برهه حساس سیاسی نظیر مشروطه و تبعید علما از عراق به ایران اشاره کرد. سید ابوالحسن اصفهانی به همراه همفکران خود با تصمیمگیریهای بهموقع توانستند نقش مهمی در تاریخ ایران و عراق و حتی دنیای اسلام ایفا کنند. این مرجع بزرگ که متولد روستای مدیسه از توابع اصفهان است در نوجوانی به اصفهان و سپس در جوانی به نجف اشرف هجرت نمود که این مهاجرت تا پایان زندگی پرثمر او ادامه داشت.

نویسنده در «نشسته در دهلیز» نه تنها به زندگینامه یک عالم دینی و شرح وقایع حوزه علمیه نجف پرداخته، بلکه سعی کرده با ارجاع به واقعیتها و گزارشات تاریخی و آنچه در یک صد سال اخیر بر ایران و کشور همسایهمان، عراق، گذشته بخشی از تاریخ را به شکل داستانی در اختیار مخاطب بگذارد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

سید نگاهی به نماینده دولت عراق انداخت و گفت: «مرا به سفیر کبیر انگلستان چه کار!» ذخیرة‌ الصالحین را باز کرد تا حاشیه‌هایی که شاگردانش بر آن نوشته بودند تورق کند. واسطه متوجه شد نظر سید برای دیدار با سفیر مساعد نیست، از جا برخاست و خداحافظی کرد و از در بیرون رفت. شاگردانی که شاهد ماجرا بودند مقابل سید نشستند. طلبه‌ای که بیان خوبی داشت گفت: «آقا شما ایشان را بپذیرید. بگذارید بیایند ببینند مرجع بزرگ شیعیان جهان چه عظمتی دارد که آن‌ها برای دیدنش باید وقت بگیرند و اصرار کنند. کار خوبی کردید بلافاصله نپذیرفتید.» سیدابوالحسن سرش را به حالت تأیید تکان داد.

و در بخشی دیگر آمده:

این چند روز که شهریه طلبه‌ها عقب افتاده بود، در کوچه و بازار و جلسات درس زیر بار نگاه طلبه‌ها له می‌شد و غصه می‌خورد. حاضر بود خودش سر گرسنه بر بالین بگذارد، اما طلبه و عیالش به دشواری نیفتند. بازاریان تهران و قم هر ماه وجوهات شرعی‌شان را به عراق می‌فرستادند و سید علاوه‌بر پول نان و شهریه، گاهی پول بیشتری به طلبه‌ها می‌داد تا بتوانند روزهای زیارتی دست زن و بچه‌شان را بگیرند و به زیارت کربلا و سامرا بروند. این مدت که مراسلات و وجوهات از ایران به عتبات نمی‌رسید و مراجع دینی در تنگنای مالی بودند، نفرین و لعنت به رضاشاه را از زبان طلبه و بازاری‌ها زیاد می‌شنید. ایادی رضاشاه تمام تلاششان را می‌کردند تا راه رسیدن وجوهات به نجف را ببندند. حتی برای سید و دیگر مراجع جاسوس گذاشته بودند و رفت‌وآمدشان را زیر نظر داشتند تا نمایندگان و وکلای آن‌ها را شناسایی کنند.

کتاب «نشسته در دهلیز» به قلم طاهره مشایخ در ۲۱۶ صفحه و در هزار نسخه توسط نشر واژه پرداز با قیمت ۲۵۰ هزار تومان وارد بازار نشر شده است.