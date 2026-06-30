چگونه عاشورا به سرچشمه حقیقت تبدیل شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، واقعه عاشورا از معدود رخدادهایی است که با گذشت بیش از چهارده قرن، همچنان در کانون توجه پژوهشگران، اندیشمندان، نویسندگان و علاقهمندان به تاریخ اسلام قرار دارد. این واقعه تنها یک نبرد تاریخی میان دو جبهه نبود، بلکه نقطه عطفی در تاریخ اسلام محسوب میشود که مفاهیمی چون عدالتخواهی، آزادی، کرامت انسانی، ایثار و مسئولیتپذیری را به شکلی ماندگار در حافظه تاریخی مسلمانان ثبت کرد. از همین رو، هر نسل تلاش کرده است با نگاهی تازه، ابعاد مختلف این نهضت را بازخوانی و تفسیر کند. کتاب «عاشورا؛ سرچشمه حقیقت» نوشته حجتالاسلام ناصر رفیعی نیز با چنین رویکردی به سراغ این واقعه رفته و کوشیده است تصویری مستند، تحلیلی و در عین حال قابل فهم از نهضت امام حسین(ع) ارائه دهد.
این کتاب، عاشورا را صرفاً رویدادی مربوط به دهم محرم سال ۶۱ هجری قمری نمیداند، بلکه آن را حقیقتی زنده و جریانساز معرفی میکند که آثار و پیامدهای آن تا امروز ادامه یافته است. نویسنده با بهرهگیری از منابع معتبر تاریخی، روایی و دینی، تلاش کرده است ضمن بازخوانی حوادث منتهی به کربلا، مخاطب را با فلسفه قیام امام حسین(ع)، شرایط سیاسی و اجتماعی عصر بنیامیه و اهداف این نهضت آشنا کند.
نگاهی فراتر از روایت حادثه
یکی از ویژگیهای شاخص این اثر، عبور از روایت صرف وقایع تاریخی است. ناصر رفیعی تنها به نقل حوادث اکتفا نمیکند، بلکه میکوشد چرایی هر رخداد را نیز بررسی کند. او ابتدا فضای سیاسی و اجتماعی جهان اسلام پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، شکلگیری حکومت اموی، روند قدرتگیری یزید و زمینههای تاریخی قیام امام حسین(ع) را تشریح میکند و سپس نشان میدهد که چرا امام حسین(ع) حکومت یزید را مشروع نمیدانست و بیعت با او را نپذیرفت.
در این بخش، مخاطب با مجموعهای از عوامل سیاسی، اعتقادی و اجتماعی آشنا میشود که در نهایت به شکلگیری یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ اسلام انجامید. نویسنده تلاش کرده است این مباحث را با زبانی روان و قابل فهم بیان کند تا علاوه بر پژوهشگران، مخاطبان عمومی نیز بتوانند از مطالب کتاب بهره ببرند.
عاشورا برای چه شکل گرفت؟
بخش مهمی از کتاب به اهداف قیام امام حسین(ع) اختصاص یافته است. نویسنده با استناد به سخنان و نامههای امام، فلسفه این حرکت را تبیین میکند و نشان میدهد که این نهضت تنها واکنشی سیاسی به حکومت وقت نبود، بلکه تلاشی برای احیای ارزشهای فراموششده اسلامی، اصلاح جامعه، مقابله با انحرافات و زنده نگه داشتن اصل امر به معروف و نهی از منکر به شمار میرفت.
کتاب تأکید میکند که اگر عاشورا تنها یک نبرد نظامی بود، هرگز نمیتوانست چنین تأثیر گستردهای بر فرهنگ و تاریخ مسلمانان بگذارد. آنچه این واقعه را ماندگار کرده، مجموعهای از پیامهای اخلاقی، اعتقادی و انسانی است که در متن این نهضت نهفته است.
خطبهها و رجزها؛ صدای اندیشه در دل میدان
یکی از بخشهای قابل توجه کتاب، بررسی خطبهها، سخنان و رجزهای شخصیتهای حاضر در کربلاست. نویسنده معتقد است بسیاری از مفاهیم عاشورا در همین خطبهها و گفتارها نهفته است؛ سخنانی که تنها برای همان روز بیان نشدهاند، بلکه حامل پیامهایی برای همه دورانها هستند.
تحلیل این خطبهها به مخاطب کمک میکند فضای فکری نهضت را بهتر بشناسد و دریابد که قیام عاشورا پیش از آنکه نبرد شمشیرها باشد، تقابل دو نوع نگاه به دین، حکومت و انسان بود.
شخصیتهای عاشورا؛ الگوهایی برای تاریخ
در بخش دیگری از کتاب، نویسنده به معرفی و تحلیل شخصیتهای برجسته واقعه کربلا میپردازد. از امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) گرفته تا حضرت عباس(ع)، حضرت علیاکبر(ع)، حضرت قاسم(ع) و دیگر یاران امام، هر یک از زاویهای مورد بررسی قرار گرفتهاند.
برای نمونه، در بخشی از کتاب، جایگاه حضرت عباس(ع) با استناد به روایات اهلبیت(ع) تشریح شده است. نویسنده با اشاره به تربیت آن حضرت در کنار امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و امام سجاد(ع)، شخصیت ایشان را الگویی از بصیرت، وفاداری و فداکاری معرفی میکند.
عاشورا؛ مدرسهای برای امروز
یکی از مهمترین ویژگیهای «عاشورا؛ سرچشمه حقیقت» این است که نویسنده تلاش میکند پیامهای عاشورا را به زندگی امروز پیوند بزند. او معتقد است بسیاری از چالشهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جوامع امروز را میتوان با مراجعه به آموزههای این نهضت بهتر فهمید.
در کتاب، مفاهیمی مانند آزادگی، عزت، مقاومت در برابر ظلم، مسئولیت اجتماعی، وفاداری، صبر، ایثار و کرامت انسانی به عنوان درسهای همیشگی عاشورا معرفی میشوند؛ درسهایی که محدود به یک دوره تاریخی نیستند و میتوانند راهنمای زندگی فردی و اجتماعی انسان معاصر باشند.
یکی دیگر از نقاط قوت کتاب، اتکا به منابع معتبر تاریخی و روایی در کنار نثر روان و آموزشی آن است. نویسنده کوشیده است بدون ورود به مباحث پیچیده و تخصصی، تصویری مستند از عاشورا ارائه دهد. به همین دلیل، کتاب علاوه بر طلاب، پژوهشگران و دانشجویان رشتههای علوم اسلامی و تاریخ، برای عموم علاقهمندان نیز قابل استفاده است.
در مجموع، «عاشورا؛ سرچشمه حقیقت» اثری پژوهشی و تحلیلی است که تلاش میکند میان تاریخ، معارف دینی و نیازهای فکری مخاطب امروز پیوند برقرار کند. این کتاب نشان میدهد که عاشورا تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه سرچشمهای از حقیقت، معرفت و آگاهی است که همچنان میتواند مسیر شناخت انسان از عدالت، ایمان، مسئولیت و آزادگی را روشن کند.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
حضرت عباس(ع) شخصیتی است که اهل بیت(ع) او را مدح کردهاند، امام زادهای جوان در میان فرزندان امیرالمؤمنین(ع)، که امام صادق(ع) او را «نافذالبصیر» مینامد و شاگرد مکتب چهار معصوم است: امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین و امام سجاد(ع)؛ یعنی حقیقتا از بدو تولد تا روز شهادت، تمام زندگیاش را در کنار حجت خدا زیسته است. غالبا امام زادهها زیارتنامه ندارند، امام حضرت عباس (ع) امام زادهای است که زیارتنامه مفصلی به نقل از امام صادق (ع) دارد.
کتاب «عاشورا؛ سرچشمه حقیقت» نوشته حجتالاسلام ناصر رفیعی در ۱۲۳ صفحه و از سوی انتشارات واژه پرداز اندیشه منتشر شده است.
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