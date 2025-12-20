به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی بعدازظهر شنبه در برنامه ملاقات عمومی گفت: شنبه هر هفته دیدار حضوری و بدون واسطه با مردم استان به صورت اختصاص برگزار تا مسائل و مشکلات آنها را مستقیماً پیگیری شود
وی تصریح کرد: متقاضیان از طریق دفتر مدیریت عملکرد، ارزیابی و امور حقوقی استانداری ثبتنام و بر اساس نوبت در جلساتی با حضور معاونان استاندار و مدیران کل دستگاههای اجرایی حاضر میشوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد عمده درخواستها را در حوزه عمران روستایی و اشتغال عنوان و تاکید کرد: بخش عمدهای از درخواستهای امروز، مربوط به مسائل عمرانی روستاها و مناطق مختلف، از جمله مشکلات آبرسانی، وضعیت راهها، بهسازی معابر و موارد مشابه بود.
وی بیان کرد: بخشی از مسائل و مشکلات مطرح شده به نهادهای تحت پوشش مانند کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی و بنیاد شهید بر میگردد که در حوزههایی مانند حمایتهای مالی، آموزشی و سایر مزایای قانونی نیز بررسی و به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
رحمانی ابراز کرد: تعدادی از مراجعه کنندگان متقاضی اخذ تسهیلات برای تکمیل واحدهای تولیدی یا تأمین سرمایه در گردش بودند که پیگیری این موارد به معاونت اقتصادی استانداری و سیستم بانکی محول شد.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از هم استانیها درخواستهای مرتبط با اشتغال، چه در دستگاههای دولتی و چه در بخش خصوصی داشتند، ادامه داد: برای متقاضیان اشتغال در بخش خصوصی، راهنمایی لازم برای ثبتنام در سامانههای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام تا بر اساس تخصص و نیاز واحدهای تولیدی، معرفی و پیگیری شوند.
استاندار تاکید کرد: برای آن دسته از متقاضیان که جویای کار در دستگاههای اداری هستند نیز پیگیری بر اساس مجوزهای استخدامی ابلاغی ادامه خواهد داشت و نتایج از طریق روال قانونی اطلاعرسانی میشود.
