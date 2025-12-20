واردات ۶.۴ میلیون گوشی تلفن همراه در ۸ ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو غنیون مدیرکل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران گفت: در ۸ ماهه سالجاری ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.
غنیون اظهار کرد: در ۸ ماهه سالجاری ۵ میلیون و ۹۲۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و ۴۷۴ هزار دستگاه به شیوه مسافری و در مجموع ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، وی گفت: واردات گوشی به شیوه مسافری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی معادل ۱۰۷ درصد در تعداد و ۱۸۶ درصد از لحاظ ارزش برخوردار بود.
