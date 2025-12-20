  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

برگزاری کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر در ژنو

نشست گروه کاری کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر با حضور نمایندگان ۵ کشور ساحلی خزر و هیئت ایرانی، طی دو روز در ژنو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه کاری کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر با حضور هیئت‌های پنج کشور حاشیه خزر و نمایندگان ایران برگزار و در این نشست پیش‌نویس سند استقرار دبیرخانه منطقه‌ای بررسی شد.

نشست گروه کاری کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر به مدت دو روز، ۲۷ و ۲۸ آذر، در شهر ژنو برگزار شد.

این نشست با هدف تهیه سند استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران در منطقه خزر و بررسی جنبه‌های حقوقی، مالی و فنی آن برگزار شد.

سرپرستی هیئت ایرانی در این نشست را غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر بر عهده داشت. همچنین لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست حضور داشت.

