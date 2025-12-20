به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان در اینباره گفت: محیطبانان با تلاش شبانهروزی موفق شدند با پایش مستمر منطقه و رصد متخلفین با سامانه اپتبکی آنلاین، چهار نفر متخلف شکار غیرمجاز را در منطقه حفاظتشده سبزکوه شناسایی و دستگیر کنند.
وی گفت: در این عملیات، لاشه حیاتوحش شکار شده، ادوات شکار شامل اسلحههای جنگی غیرمجاز، فشنگ جنگی، دوربین و …. از متخلفان کشف و ضبط شد.
کریمی افزود: این اقدام نشاندهنده هوشیاری و ایثار محیطبانان در حفاظت از گونههای ارزشمند حیاتوحش استان است.
وی بیان کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل شدند تا مطابق قانون با آنان برخورد شود.
