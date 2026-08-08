جواد قامتی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نخستین تجربه حضورش در فیلم کوتاه گفت: اولین فیلم کوتاهی که بازی کردم به دعوت برادران نامی و با عنوان «مریض‌خانه مرکزی» بود. بعد از آن چند تجربه دیگر هم داشتم؛ البته برخی از فیلم‌های کوتاهی که در آنها حضور داشتم به دلایل مختلف هیچ‌وقت به مرحله نمایش نرسیدند، چراکه بسیاری از این آثار با مشارکت گروهی و هزینه‌های شخصی ساخته می‌شوند و گاهی شرایط تولید و تکمیل آنها فراهم نمی‌شود. با این حال حدود چهار یا پنج فیلم کوتاه کار کرده‌ام که خوشبختانه تجربه‌های ارزشمندی بودند و از حضور در آنها احساس خوبی دارم.

این بازیگر تاکید کرد: هر اتفاق درخشانی که در سینمای بلند، هنرهای تصویری و جریان‌های تازه سینمایی رخ می‌دهد، ریشه‌ای در فیلم کوتاه دارد. فیلم کوتاه یکی از مهم‌ترین فضاهایی است که جوانان می‌توانند در آن تجربه کنند، حرف بزنند و جهان‌بینی خودشان را به تصویر بکشند. باید فضایی فراهم شود که فیلمسازان جوان بتوانند نقد و تجربه و از مسیر آزمون و خطا رشد کنند.

این بازیگر درباره جایگاه فیلم کوتاه در سینمای امروز گفت: فیلم کوتاه امروز هم می‌تواند یک هنر مستقل باشد و هم برای بسیاری از فیلمسازان سکوی پرتاب به سمت سینمای بلند محسوب شود. بسیاری از فیلمسازان با ساخت فیلم کوتاه مسیر حرفه‌ای خود را آغاز می‌کنند، اما در عین حال فیلم کوتاه به اندازه‌ای ظرفیت دارد که می‌توان آن را به عنوان یک قالب مستقل سینمایی جدی گرفت.

فیلم کوتاه نباید فقط در آرشیو بماند

قامتی درباره طرح اکران «قرار» که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برای نمایش عمومی فیلم‌های کوتاه برگزار می‌شود، بیان کرد: این اتفاق بسیار ارزشمند و فرخنده است. اینکه فیلم کوتاه بتواند از فضای جشنواره‌ها و نمایش‌های محدود خارج شود و به شکل عمومی روی پرده سینما دیده شود، اتفاق مهمی است. فیلمی که ساخته می‌شود باید امکان دیده شدن داشته باشد و نباید تنها در آرشیوها باقی بماند.

وی درباره تأثیر این طرح بر آینده فیلم کوتاه افزود: شاید در شرایط فعلی نتوان انتظار داشت که اکران فیلم کوتاه به سرعت یک اقتصاد پایدار ایجاد کند، چراکه حتی سینمای بلند هم با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه است، اما ارزش اصلی این حرکت در ایجاد ارتباط میان فیلم و مخاطب است. دیده شدن فیلم کوتاه می‌تواند به مرور بر شکل‌گیری یک جریان تازه در تولید و نمایش کمک کند.

قامتی با اشاره به ویژگی‌های فیلم کوتاه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فیلم کوتاه جسارت آن در بیان است. فیلم کوتاه به دلیل ساختار و شرایط تولیدش، معمولاً فضای بیشتری برای تجربه و بیان نگاه‌های متفاوت دارد و همین مساله می‌تواند مخاطب را جذب کند.

نبود سرمایه مانع تولید می‌شود

وی درباره چالش جذب مخاطب عمومی برای فیلم کوتاه گفت: نمایش چند فیلم کوتاه در کنار هم تجربه متفاوتی برای مخاطب ایجاد می‌کند؛ چراکه تماشاگر در مدت کوتاه باید با چند جهان و چند روایت مختلف ارتباط برقرار کند. طبیعی است که برای رسیدن به یک الگوی مناسب نمایش، نیاز به تجربه و آزمون وجود دارد.

این بازیگر مهم‌ترین خلأ در چرخه تولید و نمایش فیلم کوتاه را مساله سرمایه دانست و گفت: بسیاری از فیلمسازان جوان ایده‌های بسیار درخشانی دارند و فیلمنامه‌های جذابی نوشته‌اند، اما هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده و نبود سرمایه مانع ساخته شدن بسیاری از این آثار می‌شود. حمایت از تولید و ایجاد مسیرهای تازه نمایش می‌تواند به حل بخشی از این مشکل کمک کند.

قامتی در پایان درباره آینده اکران «قرار» گفت: مهم‌ترین موضوع، استمرار این حرکت است. هر اتفاق تازه‌ای برای رسیدن به بلوغ نیازمند زمان است. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، تجربه‌ها جمع می‌شود، نقاط قوت و ضعف مشخص خواهد شد و می‌توان به یک جریان مؤثرتر برای نمایش و حمایت از فیلم کوتاه رسید.