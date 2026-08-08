به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام سیدعباس صالحی به مناسبت روز خبرنگار به شرح زیر است:

روز خبرنگار را به همه اصحاب شریف رسانه، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان، تصویربرداران، دبیران، سردبیران و همه آنان که عمر و همت خویش را در راه آگاهی، حقیقت و خدمت به مردم نهاده‌اند، تبریک می‌گویم.



سالی که بر ایران عزیز گذشت، سالی آکنده از حوادث بزرگ و آزمون‌های دشوار بود؛ سالی که ملت بزرگ ایران، در برابر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بار دیگر استواری، نجابت، مظلومیت و عظمت خود را به نمایش گذاشت. در این رویارویی، آنچه هدف قرار گرفت تنها خاک و خانه و جان مردم نبود؛ حقیقت نیز آماج تحریف قرار داشت و روایت ایران، خود به بخشی مهم از میدان دفاع ملی بدل شد.



در چنین هنگامه‌ای، رسالت اهالی رسانه، رسالتی خطیر و تاریخی بود. آنان باید صدای ایران را به جهان می‌رساندند؛ صدای ملتی که در سوگ شهادت رهبری حکیم و فرزندان دلیر خود نشست، اما قامت عزت خویش را خم نکرد؛ ملتی که نام بیش از چهارصد کودک شهید و از جمله کودکان معصوم میناب، سند آشکار مظلومیت او و گواه روشن جنایت دشمنانش شد؛ ملتی که در برابر جنگی ظالمانه، بر استقلال، ایمان و آرمان‌های خود پای فشرد و ماه‌های متمادی، فریاد استقلال‌طلبی خود را در تمام میادین شهر فریاد زد.



اهالی رسانه ایران در این سال دشوار، درخشان ظاهر شدند. تلاش صادقانه، روایت مسئولانه، حضور به‌هنگام و تحلیل‌های دقیق آنان، موجب شد روایت رسانه‌های ایرانی از این جنگ ظالمانه، بیش از گذشته شنیده شود و مرجعیت رسانه‌ای ایران در شناخت ابعاد این رخداد بزرگ، جایگاهی جدی‌تر و محترم‌تر در نگاه مخاطبان و ناظران بیابد.



خبرنگاری در وجوه مختلف آن در روزهای عادی، پیشه‌ای شریف است؛ اما در روزهای سخت، سیمایی از مجاهدت فرهنگی و اجتماعی پیدا می‌کند. خبرنگار، عکاس و تصویربردار در چنین روزهایی تنها ناقل خبر نیست؛ امین حقیقت، حافظ حافظه جمعی ملت و واسطه رساندن رنج، صبوری، ایستادگی و شرافت مردم به آیندگان است.



در این روز، با ادای احترام به مقام والای شهدای اصحاب رسانه که در راه حقیقت و خدمت به مردم جان عزیز خویش را از دست دادند، یاد آنان را گرامی می‌دارم و در برابر صبر و بزرگواری خانواده‌های معزز ایشان سر تعظیم فرود می‌آورم.



از خداوند متعال برای همه فعالان شریف رسانه کشور، عزت، سلامت، آزادگی، انصاف، بصیرت و توفیق روزافزون در خدمت به مردم، حقیقت و ایران عزیز مسئلت دارم.