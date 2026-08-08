محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا روز دوشنبه بالا بودن شاخصهای ناپایداری سبب افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار و رعد و برق نقطهای و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید گاهی تندباد لحظهای در برخی نقاط استان بویژه نیمه شرقی و شمالی خواهد شد.
وی افزود: از اواخر وقت امروز تا اواسط روز سهشنبه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و مرکزی و غربی و شمالی استان خواهد شد. همچنین طی امروز وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی در برخی ساعات در حد متوسط خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: تا روز سهشنبه وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه در اغلب مناطق استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیشبینی میشود.
سبزهزاری درباره وضعیت دمایی استان در شبانهروز گذشته ادامه داد: هویزه با دمای ۵۰.۲ و ایذه با دمای ۲۷.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در این مدت اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۳ و کمینه دمای ۳۱.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
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