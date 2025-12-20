  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰

جشن باستانی «شب چله» در نوشهر برگزار شد

نوشهر - جشن باستانی یلدا «شب چله» با هدف پاسداشت آیین‌های کهن ایرانی و حمایت از بیماران خاص در نوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن باستانی «شب چله» شامگاه شنبه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر، انجمن باستان‌شناسی کاسپین مازندران، آموزشگاه هنرهای نمایشی «هنرپیشه» و آموزشگاه موسیقی «پژوهش» در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر برگزار شد.

در این رویداد فرهنگی، برنامه‌های متنوعی از جمله موسیقی زنده، نمایش‌های آئینی، نقالی، شعرخوانی، ساز و آواز محلی و آتش‌بازی اجرا شد که با استقبال علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر بومی هم جزراه بود.

مسعود تیر یکی از مجریان این جشن آئینی گفت: این جشن با تأکید بر رویکرد اجتماعی و انسان‌دوستانه برپا شد و تمامی عوائد حاصل از این اجرا به حمایت از بیماران خاص اختصاص می‌یابد.

وی گفت: این آئین فرهنگی با هدف احیای سنت‌های کهن، تقویت هویت بومی و ترویج مشارکت اجتماعی برگزار شد.

این جشن آئینی و فرهنگی مورد توجه مردم نوعدوست، هنرمندان، فعالان فرهنگی و شهروندان نوشهری قرار گرفت.

