جشن باستانی «شب چله» در نوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن باستانی «شب چله» شامگاه شنبه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر، انجمن باستانشناسی کاسپین مازندران، آموزشگاه هنرهای نمایشی «هنرپیشه» و آموزشگاه موسیقی «پژوهش» در سالن آمفیتئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر برگزار شد.
در این رویداد فرهنگی، برنامههای متنوعی از جمله موسیقی زنده، نمایشهای آئینی، نقالی، شعرخوانی، ساز و آواز محلی و آتشبازی اجرا شد که با استقبال علاقهمندان به فرهنگ و هنر بومی هم جزراه بود.
مسعود تیر یکی از مجریان این جشن آئینی گفت: این جشن با تأکید بر رویکرد اجتماعی و انساندوستانه برپا شد و تمامی عوائد حاصل از این اجرا به حمایت از بیماران خاص اختصاص مییابد.
وی گفت: این آئین فرهنگی با هدف احیای سنتهای کهن، تقویت هویت بومی و ترویج مشارکت اجتماعی برگزار شد.
این جشن آئینی و فرهنگی مورد توجه مردم نوعدوست، هنرمندان، فعالان فرهنگی و شهروندان نوشهری قرار گرفت.
