جشنواره «شعر و موسیقی بومی» در نوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره شعر و موسیقی بومی و محلی بعد از ظهر دوشنبه به همت شورای فرهنگی، شورای اسلامی و دهیاری و همدلی مردم روستای کوشکسرا با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نوشهر برگزار شد.

در این جشنواره که با بزرگداشت هنرمندان فقید شعر و موسیقی غرب مازندران، زنده یادان نجات نوری، فرهود جلالی کندلوسی، علی دیوسالار، غضنفر بالی لاشک و فتح اله خزایی همراه بود، تعدادی از چهره‌های شاخص شعر و موسیقی استان و منطقه به اجرای برنامه پرداختند.

بابک شمس ناتری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر در حاشیه این جشنواره با اشاره به این مطلب که برگزاری چنین جشنواره‌هایی، نشاط اجتماعی را به همراه دارد گفت: یادمان هنرمندان فقید و پاسداشت چهره‌های پیشکسوت، در کنار هم به زیبایی‌های این برنامه افزود.

وی افزود: هنرمندان، مورد علاقه مردم هستند، باید از چنین سرمایه‌های ارزشمندی حمایت کرد، آنان که رفتند از یاد نروند، آنان که هستند مورد تکریم و تقدیر قرار گیرند.

وی ادامه داد: فرهنگ و هنر، عرصه خرد، دانایی و اندیشه است، صاحبان این عرصه نیز انسان‌های متفاوت جامعه هستند که با عشق، احساس و عواطف معنادار به فرهنگسازی در جامعه کمک می‌کنند.