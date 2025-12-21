اجرای نمایش «هیچ شبی مثل امشب نیست» در کانون پرورش فکری قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش سنتی «هیچ شبی مثل امشب نیست» با هدف پاسداشت و ترویج آئینهای کهن ایرانی اسلامی و آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با سنتهای فرهنگی، توسط خانه تئاتر کانون پرورش فکری استان قزوین اجرا میشود.
کارگردانی این اثر نمایشی را سحر نجفی برعهده دارد و مرجان مسگری به عنوان مشاور کارگردان در این پروژه حضور دارد. نویسندگی نمایش را مهدی مردانی و سحر نجفی انجام دادهاند و سرایش اشعار نیز بر عهده مهدی مردانی بوده است.
در این نمایش، هاشم خلیلی، سحر نجفی، مرجان مسگری، بهمن سخاوت، محسن خانعلیپور و محمدصادق هادیزاده به ایفای نقش میپردازند.
موسیقی متن نمایش توسط بهمن سخاوت ساخته شده و ضبط آن در استودیو سکوت انجام شده است. طراحی دکور بر عهده مرجان مسگری و مشاوره دکور توسط نرگس پیلهفروشها صورت گرفته و ساخت دکور را هاشم خلیلی و الهه یزدی انجام دادهاند. طراحی لباس نیز بر عهده سحر نجفی بوده است.
همچنین ایمان خلیلی مسئول نورپردازی، حمید نجفی عکاس و الهه یزدی مسئول روابط عمومی این نمایش هستند.
