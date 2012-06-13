نوشهر میزبان مراسم آیینی جشن نشا است

بهمن خواجوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مراسم آیینی، 25 خرداد میزبان دوستداران و علاقمندان حوزه فرهنگ و هنر تبری خواهد بود که با همکاری فرمانداری، بخشداری مرکزی و مرکز فرهنگی هنری پارپیرار در روستای انارور نوشهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محتوای مراسم آیینی جشن نشا افزود: مراسمات مختلف از قبیل نشاسری، نشاسما، نشاپلا، عروسی نمادین سنتی با لباس محلی، سرنا نوازی، کشتی محلی، بازی‌های محلی، بندبازی، موسیقی محلی توسط هنرمندان بومی مازندران اجرا خواهد شد.

بخشدار مرکزی نوشهر با بیان برپایی بازار محلی در این مراسم اظهار داشت: در این بازار محلی تلاش شده است تا صنایع دستی، غذا و ترشیجات محلی، نان و آش‌های محلی ارائه شود.

خواجوند با اشاره به اهمیت جشن نشا در مازندران گفت: این جشن به بهانه شکرگزاری از خداوند و شادمانی پس از کاشت و خستگی ناشی از کار طاقت فرسای نشا در فصل گرما در منطقه سرسبز مازندران برگزار می شود.

وی افزود: این آیین‌ ها فرصت مغتنمی است تا ضمن ایجاد نشاط، فضای آشنایی نسل‌ امروزی با آیین‌ های سنتی فراهم شود و تقویت هویت فرهنگی در مسیر هویت دینی صورت پذیرد.

وی یادآور شد: آنچه از برگزاری این نوع جشن‌ها حاصل می‌شود گرایش مردم به اصالت و فرهنگ بومی و اعتقادی است و اغلب کسانی که در این گونه مراسم حضور می‌یابند، خاطرات دوری از آیین‌های سنتی مازندران را در حافظه تاریخی خود دارند و این عامل آنان را به سوی این مراسم سوق می‌دهد.

بخشدار نوشهر با تشریح مهم‌ ترین ویژگی مراسم آیینی مردم مازندران گفت: تأکید بر حفظ حیات همه موجودات از انسان تا نبات و شکرگزاری به درگاه خداوند شاخصه مراسم آیینی مازندران است.