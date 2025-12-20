بیژن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار کرد: این اقدام به منظور جلوگیری از سو استفاده و احتکار کالاهای اساسی طرح مقابله با احتکار و تنظیم بازار در مشگینشهر اجرا میشود.
وی با اشاره به جزئیات اقدامات فوری برای تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی با قیمتهای ثابت در مشگینشهر گفت: در اجرای سیاستهای حمایتی دولت و به منظور حفظ تعادل در بازار مصرف، توزیع گسترده و کنترلشده دو قلم کالای اساسی شامل مرغ منجمد و برنج هندی با قیمتهای شفاف و مصوب از هفته جاری آغاز خواهد شد.
مدیر کشاورزی مشگینشهر خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، مقدار ۹ تُن مرغ منجمد با قیمت ۱۲۱ هزار تومان برای هر کیلوگرم و همچنین مقدار ۲۸ تُن برنج هندی دانه بلند با قیمت ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی گفت: توزیع این کالاها از هفته جاری به صورت تدریجی در فروشگاههای زنجیرهای معتمد سطح شهرستان مشگینشهر انجام میشود.
محمودی تأکید کرد: فهرست دقیق مراکز توزیع، ساعات عرضه و شرایط خرید به زودی از طریق رسانههای محلی و اطلاعیههای عمومی اطلاعرسانی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی مشگینشهر خاطرنشان کرد: این اقدام با سه هدف اصلی دنبال کنترل نوسان قیمتها در بازار آزاد، جلوگیری از احتکار و انباشت غیرمجاز کالاهای اساسی و تأمین نیاز خانوارها به ویژه در آستانه فصل پرمصرف با قیمتهای منصفانه صورت میگیرد.
محمودی با هشدار به سودجویان و احتکارکنندگان افزود: این اداره با همکاری نهادهای نظارتی، بر روند توزیع و قیمتگذاری نظارت دقیق و مستمر خواهد داشت و با هرگونه تخلف از مقررات، برخورد قانونی بدون اغماض صورت میگیرد. هدف ما آرامش بازار و حفظ قدرت خرید مردم است.
وی از شهروندان خواست تا تنها از مراکز مجاز و با قیمتهای اعلام شده خرید کنند و در صورت مشاهده هر گونه انحراف یا اقدام مشکوک، مراتب را از طریق سامانههای گزارشدهی به ادارات مربوطه اطلاع دهند.
طرح توزیع کالاهای اساسی بخشی از برنامه مدون ستاد تنظیم بازار برای ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی و حمایت از معیشت عمومی در شهرستان مشگینشهر ارزیابی میشود.
