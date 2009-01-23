به گزارش خبرنگار مهر، شهاب ‌الدین‌حسینی قبل از ظهر امروز در مراسم معارفه سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان مشگین‌ شهر اظهار داشت: این مجموعه در حریم امامزاده سید صدرالدین اردبیل احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مجموعه زیارتی در زمینی با مساحت بیش از پنج هزار هکتار احداث می‌شود، افزود: برنامه ریزی و مطالعات اولیه این طرح به پایان رسیده و بزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در ادامه به اجرای طرحهای ساماندهی و ایجاد مراکز اقامتی و رفاهی در بقاع متبرکه استان اشاره کرد و یاد آور شد: هم اکنون این طرح در بقاع سید سلیمان فخرآباد و سیدجعفر اونار از توابع شهرستان مشگین‌شهر در دست اجرا می باشد.

این مسئول با بیان اینکه در سال جاری این اداره 30 میلیارد ریال به ساماندهی مساجد استان اردبیل اختصاص داده است، ابراز داشت: برای مرمت و بهسازی 130 مسجد در شهرستان مسگین شهر نیز امسال سه میلیارد ریال هزینه شده است.

حسینی احداث برج 20 طبقه اردبیل، پروژه مسکونی 100 واحدی شهریری در مشگین‌شهر و احداث بیمارستان 200 تختخوابی حضرت ‌ابوالفضل اردبیل را از دیگر فعالیتهای عمرانی اداره اوقاف و امور خیریه استان عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به وجود 300 موقوفه و سه هزار رقبه در این استان خاطر نشان کرد: استان اردبیل در زمینه کسب درآمد حاصل از محل موقوفات، طی سال جاری رتبه برتر کشوری را به دست آورده است.

در پایان این مراسم حجت ‌الاسلام سلمان‌ صحت مند به عنوان سرپرست جدید اوقاف و امور خیریه شهرستان مشگین‌شهر معرفی شد.