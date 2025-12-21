به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی اعتراف کرد، بعد از گذشت بیش از یک سال از پایان جنگ با حزب الله لبنان، منطقه صهیونیست نشین کریات شمونه واقع در شمال اراضی اشغالی هنوز شاهد بازسازی کامل بخش‌های آسیب دیده نبوده و همین مسأله خشم اسرائیلی‌ها را برانگیخته است.

در این گزارش آمده است، داستان شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه غم انگیز است؛ شهرکی که بسیاری از ساکنان آن هنوز برنگشته اند و برای بازسازی خود تقلا می‌کند. طرح‌های وعده داده شده بی نتیجه بوده است. قرار بود این شهرک مرکز اصلی شهرک‌های شمالی اطراف آن باشد.

یدیعوت آحارانوت اضافه کرد، پیدا کردن یک کافه باز در ساعات عصرگاهی در این منطقه بسیار سخت است. برای ساختن آینده بهتر در این منطقه باید با لبنان به توافقات سیاسی دست پیدا کرد. پیامدهای جنگ در این منطقه همچنان ادامه دارد و ساکنان کریات شمونه به فکر مهاجرت هستند.