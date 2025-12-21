به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پرتغالی «دیاریو د نوتیسیاس»، لوئیس مونتهنگرو نخستوزیر این کشور اعلام کرد که پس از پایان درگیریها، احتمال اعزام نیروهای حافظ صلح این کشور به اوکراین وجود دارد.
وی گفت: هیچ چیز مانع از آن نخواهد شد که نیروهای نظامی پرتغال در اوکراین همان کاری را انجام دهند که هماکنون در کشورهای همسایه مانند اسلواکی، رومانی، لتونی، لیتوانی و دیگر کشورها انجام میدهند؛ جایی که نیروهای ملی ما در چارچوب اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در مأموریتهای حافظ صلح و تأمین امنیت مشارکت دارند.
نخست وزیر پرتغال در عین حال تأکید کرد: مشارکت ما بههیچوجه شامل مداخله زمینی نخواهد بود.
باوجود اعلام آمادگی کشورهای مختلف اروپایی و اعضای ناتو برای اعزام نیرو به اوکراین، روسیه با استقرار نیروهای خارجی در مرزهایش مخالفت کرده است.
استقرار نیروهای ناتو و اتحادیه اروپا در غرب اوکراین و دور از مرزهای روسیه، یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات صلح است.
