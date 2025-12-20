  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

آمریکا: اوکراین خود را برای تداوم جنگ در سال ۲۰۲۶ آماده کند

آمریکا: اوکراین خود را برای تداوم جنگ در سال ۲۰۲۶ آماده کند

نماینده دائم آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) گفت که ممکن است تا پایان سال جاری میلادی، توافق صلح بین کی‌یف و مسکو حاصل نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «متیو ویتاکر» نماینده آمریکا در ناتو در مصاحبه با فاکس‌نیوز اعلام کرد اوکراین باید خود را برای تداوم درگیری‌ها در سال ۲۰۲۶ آماده کند، زیرا ممکن است توافق صلح تا پایان سال جاری نهایی نشود.

وی افزود: اوکراین باید برای جنگیدن تا سال ۲۰۲۶ نیز آماده باشد. به همین دلیل بود که وام ۱۰۵ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا تصویب شد تا هزینه‌های تداوم این وضعیت تأمین شود. وقتی وارد زمستان می‌شویم و هنوز توافق صلحی وجود ندارد، درگیری‌ها ادامه خواهد داشت.

نماینده آمریکا در ناتو تأکید کرد که نبود توافق صلح در ماه‌های پیش‌رو به معنای تداوم نبرد در جبهه‌های جنگ است.

چند دور مذاکره بین آمریکا، اروپا، اوکراین و روسیه تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. عقب نشینی اوکراین از مناطقی در دونباس، مهمترین چالش مذاکرات است. باوجود عقب‌نشینی کی‌یف از درخواست عضویت در ناتو، با دادن تمام دونباس به مسکو مخالفت کرده است.

کد خبر 6695999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها