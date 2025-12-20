آمریکا: اوکراین خود را برای تداوم جنگ در سال ۲۰۲۶ آماده کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «متیو ویتاکر» نماینده آمریکا در ناتو در مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد اوکراین باید خود را برای تداوم درگیریها در سال ۲۰۲۶ آماده کند، زیرا ممکن است توافق صلح تا پایان سال جاری نهایی نشود.
وی افزود: اوکراین باید برای جنگیدن تا سال ۲۰۲۶ نیز آماده باشد. به همین دلیل بود که وام ۱۰۵ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا تصویب شد تا هزینههای تداوم این وضعیت تأمین شود. وقتی وارد زمستان میشویم و هنوز توافق صلحی وجود ندارد، درگیریها ادامه خواهد داشت.
نماینده آمریکا در ناتو تأکید کرد که نبود توافق صلح در ماههای پیشرو به معنای تداوم نبرد در جبهههای جنگ است.
چند دور مذاکره بین آمریکا، اروپا، اوکراین و روسیه تاکنون نتیجهای نداشته است. عقب نشینی اوکراین از مناطقی در دونباس، مهمترین چالش مذاکرات است. باوجود عقبنشینی کییف از درخواست عضویت در ناتو، با دادن تمام دونباس به مسکو مخالفت کرده است.
