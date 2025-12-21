نقدعلی: زمان اولتیماتوم دادن به دولت گذشته، دیگر وقت استیضاح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز مجلس (یکشنبه ۳۰ آذر)، در تذکر شفاهی با اشاره به سخنان رئیس مجلس در ابتدای جلسه علنی درباره گرانیهای اخیر، اظهار داشت: آقای قالیباف، شما در ابتدای سخنان خود از گرانیهای جانکاه سخن گفتید؛ در حالی که برنج تنها ظرف یک هفته، با افزایش ۵۰ هزار تومانی در هر کیلوگرم مواجه شده است. در همین چارچوب، بار دیگر از سوی مجلس به دولت اولتیماتوم داده شد، اما بهصراحت عرض میکنم که دیگر زمان اولتیماتوم دادن به پایان رسیده و اکنون نوبت اقدام عملی است.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت در واکنش به گرانیها، گفت: سخنگوی دولت اعلام کرده است «من عذرخواهی میکنم». این عذرخواهی به چه درد مردم میخورد؟ آیا پاسخگوی فشار شدید معیشتی مردم است؟ سخنگوی دولت باید صراحتاً پشت تریبون بایستد و اعلام کند که با گرانفروشان و محتکران برخورد قاطع خواهد شد و به تعبیر روشنتر بگوید که پدر گرانفروشان و محتکران را درخواهیم آورد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه مدیریت گرانیها، تصریح کرد: رئیسجمهور فردی را بهعنوان سخنگوی دولت منصوب کرده است که حتی توان ایراد یک نطق کوبنده علیه گرانفروشان را ندارد و این مسئله، نمونهای آشکار از ضعف در مدیریت جامعه به شمار میرود.
نقدعلی در ادامه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آقای قالیباف، امروز در افکار عمومی، مجلس در سراسر کشور از جایگاه واقعی خود ساقط تلقی میشود، چرا که این تصور شکل گرفته است که مجلس با دولت مماشات میکند. بر همین اساس، دیگر نباید در پایان نطقهای پیش از دستور گفته شود که اگر چنین نشد یا اگر تغییر ایجاد نشد، ما فلان اقدام را انجام خواهیم داد. این ادبیات تکراری شده و دیگر اثرگذاری لازم را ندارد.
وی افزود: به اندازه کافی در مصاحبهها و مواضع مختلف اولتیماتوم دادهاید. امروز باید صریح اعلام شود که این هفته استیضاحها به صحن مجلس میآید. گرانیها واقعاً غیرقابل تحمل شده و بخش قابل توجهی از این وضعیت، ناشی از سوءمدیریت اجرایی است.
نماینده مردم خمینیشهر در پایان خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف، دیگر بس است؛ اولتیماتوم و فرصت دادن کافی است و اکنون زمان اقدام جدی و قاطع فرا رسیده است.
