به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمودی، معاون دبیرکل و عضو هیئت اجرایی تشکیلات مرکزی خانه کارگر، اعلام کرد: در پی جنگ‌افروزی‌ها، جنایات و حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، بیش از ۲۹۰ هزار کارگر رسمی و صدها هزار کارگر غیررسمی شغل خود را از دست داده‌اند.

محمودی که سخنان خود را به زبان انگلیسی آغاز کرده بود، با اشاره به اینکه نخستین اصل در حفظ روابط میان کشورهای مستقل، احترام به زبان‌های مشترک است، تصریح کرد: اصول سلطه استعمارگران نیز با تحمیل زبان آغاز شد.

وی ادامه داد: «بنابراین، با احترام، لازم می‌دانم متن سخنرانی خود را به زبان زیبای فارسی در کنفرانس بریکس ــ جایی که یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های مورد توافق، عدم سلطه و سلطه‌ناپذیری است ــ ارائه دهم.»

وی، با قدردانی از اتحادیه کارگری بهارات مازدور سانگ هند و برگزارکنندگان این اجلاس، بر ضرورت تقویت همکاری‌های میان اتحادیه‌های کارگری کشورهای عضو بریکس تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان کار به همبستگی نیاز دارد، چراکه چالش‌های پیش‌روی کارگران دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و پاسخ به این چالش‌ها باید بر پایه همکاری، هم‌افزایی و همبستگی میان اتحادیه‌های کارگری شکل گیرد.

معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه اتحادیه‌های کارگری، فارغ از تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، رسالتی مشترک در دفاع از کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، صلح و حقوق بنیادین کارگران بر عهده دارند، افزود: کشورهای عضو بریکس با برخورداری از جمعیتی عظیم، نیروی کاری توانمند و سهمی مؤثر در اقتصاد جهانی، این ظرفیت را دارند که به صدایی واحد و اثرگذار برای حمایت از کارگران و تحقق عدالت اجتماعی در عرصه بین‌المللی تبدیل شوند.

محمودی همچنین تحقق کار شایسته را از مهم‌ترین اولویت‌های جهان کار دانست و تأکید کرد: هر کارگر، صرف‌نظر از ملیت، جنسیت یا محل زندگی، شایسته برخورداری از اشتغال پایدار، دستمزدی منصفانه، محیط کاری ایمن، تأمین اجتماعی مناسب، فرصت آموزش و ارتقای مهارت و احترام به کرامت انسانی است. به گفته وی، توسعه اقتصادی تنها زمانی معنا و پایداری خواهد داشت که با عدالت اجتماعی و حفظ شأن نیروی کار همراه باشد.

وی با اشاره به گسترش سریع هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین نیز گفت: این تحولات، در کنار فرصت‌های تازه برای رشد و بهره‌وری، نگرانی‌هایی جدی درباره آینده اشتغال، امنیت شغلی، تغییر ماهیت مشاغل و گسترش نابرابری‌ها ایجاد کرده است و باید اطمینان حاصل شود که فناوری در خدمت انسان و ارتقای کیفیت زندگی کارگران قرار گیرد.

محمودی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به زنان کارگر، تضمین فرصت‌های برابر، رفع هرگونه تبعیض، حمایت از امنیت شغلی و فراهم ساختن شرایط مناسب برای مشارکت مؤثر آنان در بازار کار تأکید کرد و آن را از الزامات دستیابی به توسعه‌ای عادلانه و پایدار دانست.

وی با اشاره به جنگ‌های تحمیلی، تنش‌های منطقه‌ای، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی اظهار کرد: بیشترین فشار این شرایط بر دوش کارگران و خانواده‌های آنان قرار دارد و در چنین وضعیتی، نقش اتحادیه‌های کارگری در دفاع از معیشت، امنیت شغلی، گفت‌وگوی اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

نماینده تشکل‌های کارگری ایران در پایان تأکید کرد: همبستگی میان اتحادیه‌های کارگری بریکس نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده جهان کار است؛ همبستگی‌ای که می‌تواند به صدایی واحد برای دفاع از حقوق کارگران، مقابله با چالش‌های مشترک، تقویت صلح، کاهش نابرابری‌ها و تحقق توسعه پایدار در جهان تبدیل شود.