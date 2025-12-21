به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، آریا عظیمی‌نژاد قرار است موسیقی فیلم سینمایی «عروس چشمه» به کارگردانی فریدون نجفی و با مجری طرحی لوزا رئیسی را بسازد.

خلاصه فیلم از این قرار است: «در دل خشکسالی، زن جوان و نوجوانی در برابر هم ایستاده‌اند، در جست‌وجوی حقیقتی که در سکوت زمین نهفته است».

در این اثر سینمایی، الناز شاکردوست، محمد بحرانی، دانیال جعفری، نیوشا احمدی، فاطمه بحرانی، لوزا رئیسی، عمار سیدمحسنی، پویا چهل‌تنان، آرسین معاف‌پوریان، همایون برزگر، دانیال رئیسی، مهدیس موسوی، نوید قیصری‌نیا، میعاد حجار، هستی موسوی، علیرضا دهقانی و جمعی دیگر از هنرمندان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

آریا عظیمی‌نژاد پیش‌تر در فیلم سینمایی «خاتی» با فریدون نجفی همکاری داشته است.

امیر خانزاده مسئولیت مشاور رسانه‌ای و امور تبلیغات این پروژه را بر عهده دارد.