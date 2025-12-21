  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

آریا عظیمی‌نژاد موسیقی «عروس چشمه» را می‌سازد

آریا عظیمی‌نژاد موسیقی «عروس چشمه» را می‌سازد

آریا عظیمی‌نژاد آهنگساز، در همکاری جدید خود موسیقی فیلم سینمایی «عروس چشمه» با بازی الناز شاکردوست را می‎‌سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، آریا عظیمی‌نژاد قرار است موسیقی فیلم سینمایی «عروس چشمه» به کارگردانی فریدون نجفی و با مجری طرحی لوزا رئیسی را بسازد.

خلاصه فیلم از این قرار است: «در دل خشکسالی، زن جوان و نوجوانی در برابر هم ایستاده‌اند، در جست‌وجوی حقیقتی که در سکوت زمین نهفته است».

در این اثر سینمایی، الناز شاکردوست، محمد بحرانی، دانیال جعفری، نیوشا احمدی، فاطمه بحرانی، لوزا رئیسی، عمار سیدمحسنی، پویا چهل‌تنان، آرسین معاف‌پوریان، همایون برزگر، دانیال رئیسی، مهدیس موسوی، نوید قیصری‌نیا، میعاد حجار، هستی موسوی، علیرضا دهقانی و جمعی دیگر از هنرمندان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

آریا عظیمی‌نژاد پیش‌تر در فیلم سینمایی «خاتی» با فریدون نجفی همکاری داشته است.

امیر خانزاده مسئولیت مشاور رسانه‌ای و امور تبلیغات این پروژه را بر عهده دارد.

کد خبر 6696760
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها