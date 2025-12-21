به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسات هفتگی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۴:۱۵، انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستور کار قرار دارد.
همچنین از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۱۶، طرح / لایحه / طرح تقویت نظام آموزشوپرورش در آموزش و تحقیقات و فناوری بررسی میشود.
همچنین روز سه شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴، نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری با رؤسای دانشگاههای برتر کشور برگزار میشود.
