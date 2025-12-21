به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بررسی جامعه‌شناختی تطورات فقه حکومتی شیعه از مشروطه تا انقلاب اسلامی» نوشته علیرضا استادیان خانی منتشر شد.

در پشت جلد این کتاب آمده است:

کتاب حاضر، با رویکردی جامعه‌شناختی، به بررسی سیر پرفراز و نشیب فقه حکومتی شیعه در بستر تحولات اجتماعی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی می‌پردازد و به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که عوامل درون‌نهادی (در حوزه علمیه) و برون‌نهادی (سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) چگونه بر رشد، تکوین و یا موانع گسترش فقه حکومتی تأثیر گذاشته‌اند. نویسنده با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی و فقهی، در دو مقطع کلیدی مشروطه و انقلاب اسلامی، به تحلیل تطورات این دانش، آسیب‌شناسی آن و بررسی کنش‌گران اصلی این حوزه می‌پردازد.

مباحثی چون نقش زمان و مکان، مصلحت، کارآمدی و مواجهه با مفاهیم مدرن از جمله موضوعات محوری این پژوهش هستند. این کتاب که در زمره آثار حوزه «جامعه‌شناسی فقه حکومتی» به شمار می‌رود، با طرح تحلیلی جامع و مستند، در تلاش است تا خلأ مطالعاتی در این زمینه را برطرف نماید. این کتاب توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۳۵۱ صفحه مصور به زیور طبع آراسته شده است.