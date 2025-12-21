  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

بررسی جامعه‌شناختی تطورات فقه حکومتی شیعه از مشروطه تا انقلاب اسلامی

بررسی جامعه‌شناختی تطورات فقه حکومتی شیعه از مشروطه تا انقلاب اسلامی

کتاب «بررسی جامعه‌شناختی تطورات فقه حکومتی شیعه از مشروطه تا انقلاب اسلامی» نوشته علیرضا استادیان خانی در «گروه فقه سیاسی» پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی تهیه و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بررسی جامعه‌شناختی تطورات فقه حکومتی شیعه از مشروطه تا انقلاب اسلامی» نوشته علیرضا استادیان خانی منتشر شد.

در پشت جلد این کتاب آمده است:

کتاب حاضر، با رویکردی جامعه‌شناختی، به بررسی سیر پرفراز و نشیب فقه حکومتی شیعه در بستر تحولات اجتماعی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی می‌پردازد و به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که عوامل درون‌نهادی (در حوزه علمیه) و برون‌نهادی (سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) چگونه بر رشد، تکوین و یا موانع گسترش فقه حکومتی تأثیر گذاشته‌اند. نویسنده با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی و فقهی، در دو مقطع کلیدی مشروطه و انقلاب اسلامی، به تحلیل تطورات این دانش، آسیب‌شناسی آن و بررسی کنش‌گران اصلی این حوزه می‌پردازد.

بررسی جامعه‌شناختی تطورات فقه حکومتی شیعه از مشروطه تا انقلاب اسلامی

مباحثی چون نقش زمان و مکان، مصلحت، کارآمدی و مواجهه با مفاهیم مدرن از جمله موضوعات محوری این پژوهش هستند. این کتاب که در زمره آثار حوزه «جامعه‌شناسی فقه حکومتی» به شمار می‌رود، با طرح تحلیلی جامع و مستند، در تلاش است تا خلأ مطالعاتی در این زمینه را برطرف نماید. این کتاب توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۳۵۱ صفحه مصور به زیور طبع آراسته شده است.

کد خبر 6696772
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها