۱۰ حادثه ۲۴ ساعت اخیر اصفهان ۵۷ حادثه دیده و ۲ فوتی داشت

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار عملیات‌های جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته، اظهار کرد: این حوادث در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ به وقوع پیوسته و شامل حوادث جاده‌ای، فوریت‌های پزشکی، برف و کولاک و همچنین آتش‌سوزی و انفجار بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، در مجموع ۱۰ حادثه در سطح استان به ثبت رسید که از این تعداد، پنج مورد حوادث جاده‌ای، یک مورد فوریت پزشکی، سه مورد مربوط به برف و کولاک و یک مورد نیز آتش‌سوزی و انفجار گزارش شده است.

انتقال ۱۶ مصدوم به مراکز درمانی اصفهان

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان تصریح کرد: در پی این حوادث، ۵۷ نفر دچار حادثه شدند که از این میان، ۱۶ نفر مصدوم، هفت نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل و ۳۲ نفر نیز در محل حادثه امدادرسانی شدند.

مؤمنی با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده، ادامه داد: در جریان عملیات‌های امدادی، ۳۲ نفر اقلام غذایی و ۸ نفر اقلام زیستی دریافت کردند که این اقدامات به‌ویژه در حوادث ناشی از برف و کولاک نقش مهمی در کاهش مشکلات حادثه‌دیدگان داشت.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در این حوادث، ۲ نفر در صحنه جان خود را از دست دادند و عملیات‌های امدادی با مشارکت تیم‌های تخصصی هلال‌احمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، به‌ویژه در ترددهای جاده‌ای و شرایط نامساعد جوی، هشدارها و توصیه‌های دستگاه‌های امدادی را جدی بگیرند.