محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار عملیات‌های امدادی انجام‌شده در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این بازه زمانی، نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان به ۱۷ حادثه مختلف شامل حوادث جاده‌ای، فوریت‌های پزشکی و سوانح ناشی از برف و کولاک امدادرسانی کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، ۷ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، ۵ مورد فوریت‌های پزشکی و ۵ مورد نیز ناشی از برف و کولاک بوده است که در جریان آن‌ها، ۵۲ نفر دچار حادثه شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با بیان اینکه ۳۵ نفر در این حوادث مصدوم شدند، افزود: از این تعداد، ۱۳ نفر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲ نفر نیز به‌صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

مؤمنی ادامه داد: در عملیات‌های انجام‌شده، ۲ نفر از حادثه‌دیدگان با استفاده از تجهیزات تخصصی، رهاسازی شدند و به ۳ نفر نیز امدادرسانی در محل حادثه صورت گرفت.

وی همچنین از ثبت ۲ مورد فوتی در صحنه حوادث خبر داد و گفت: در پی وقوع برف و کولاک و گرفتار شدن مسافران در محورهای مواصلاتی، ۱۲ نفر از درراه‌ماندگان نیز اسکان اضطراری داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان بر آمادگی کامل نیروهای امدادی این جمعیت تأکید کرد و از شهروندان خواست در شرایط ناپایدار جوی، ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.