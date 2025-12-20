محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، در مجموع ۳۲ عملیات امدادی توسط نیروهای این جمعیت در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: از مجموع این حوادث، ۱۱ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، ۵ مورد فوریت‌های پزشکی، ۲ مورد نقص فنی خودروها و ۱۴ مورد ناشی از برف و کولاک بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به شرایط نامساعد جوی در برخی مناطق استان تصریح کرد: در پی بارش برف و وقوع کولاک، نیروهای امدادی موفق به رهاسازی طبیعی ۲۲۵ دستگاه خودرو گرفتار در محورهای برف‌گیر استان شدند.

۶۷۰ نفر حادثه دیدند

مؤمنی ادامه داد: در حوادث رخ‌داده طی این مدت، در مجموع ۶۷۰ نفر حادثه‌دیده بودند که از این تعداد، ۲۲ نفر مصدوم شدند. همچنین ۷ نفر از مصدومان برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مراکز درمانی منتقل و ۸ نفر به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

وی خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، به ۶۳۲ نفر از حادثه‌دیدگان امدادرسانی شد و ۱۷ نفر نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی و مسدود بودن مسیرها، اسکان اضطراری داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان افزود: همچنین ۱۳ نفر به اماکن امن منتقل شدند، ۱۴ نفر اقلام غذایی و یک نفر اقلام زیستی دریافت کردند.

مؤمنی در پایان با اشاره به پیامدهای برخی حوادث اظهار کرد: متأسفانه در یکی از حوادث ثبت‌شده، یک نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست داد و علت حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.